Nu se mai termină coșmarul: un nou cutremur puternic a lovit Japonia/ Video

Cutremurul s-a produs marți, potrivit Sky News. De altfel, zeci de cutremure și replici au fost înregistrate în Japonia după seismul de luni, cu magnitudinea 7,6.

Specialiștii spun că astfel de mișcări ale scoarței terestre vor avea loc și în următoarele zile. În unele cazuri, replicile sunt de ordinul miilor și pot să apară timp de săptămâni și luni.

În paralel, continuă operațiunile de căutare și salvare. Numărul deceselor provocate de seism a ajuns la 48, arată ultima actualizare a bilanțului victimelor.

