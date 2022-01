Numărul locuinţelor vândute anul trecut în Bucureşti a fost cu peste 40% mai mare decât în 2020, cu un total de aproximativ 50.000 apartamente tranzacţionate, arată datele consultanţilor Colliers, publicate luni, conform Agerpres.

În acest context, la nivel naţional, piaţa rezidenţială a crescut în primele 10 luni ale anului trecut, iar suprafaţa totală autorizată de către dezvoltatori atinsese, deja, 10,1 milioane de metri pătraţi, aproape similar cu nivelul întregului an 2020."La nivel naţional, numărul de locuinţe nou construite se situează în jurul 67.000 unităţi în 2021, similar cu 2020. Observăm însă o schimbare în dinamica livrărilor în marile oraşe versus zona metropolitană. În primele 9 luni ale lui 2021 s-au livrat cu 459 mai puţine unităţi în mediul urban (-1,4%), pe când în mediul rural s-a înregistrat o creştere a livrărilor cu 1.590 de unităţi (+9%). Această diferenţă este şi mai mare dacă luăm în considerare faptul că trei din cele mai dinamice localităţi din zona metropolitană a Bucureştiului - Voluntari, Bragadiru şi Popesti Leordeni - sunt incluse în mediul urban", susţine Gabriel Blăniţă, associate director valuation & advisory services la Colliers România.Conform raportului, în topul celor mai mari suburbii din România se află localităţile: Voluntari, Bragadiru, Berceni, Popeşti Leordeni şi Chiajna din vecinătatea Capitalei, dar şi Floreşti, Baciu, Apahida, Chinteni şi Jucu, de lângă Cluj-Napoca. Aceste zone sunt urmate de localităţile Rediu, Miroslava, Valea Lupului, Barnova şi Ciurea, din jurul Iaşului.În funcţie de numărul de locuinţe livrate în 2020, în topul suburbiilor din România este localitatea Giroc (1.844 de unităţi), din Timiş, urmată de Floreşti (1.626 unităţi) şi Bragadiru (1.283 unităţi). Totodată, raportat la anul 2021, topul suburbiilor metropolitane a fost dominat de Voluntari, Floreşti şi Giroc."Suntem în discuţii cu mai mulţi dezvoltatori şi investitori privind construcţia de ansambluri destinate exclusiv închirierii în câteva zone din Bucureşti şi am asistat recent la o tranzacţie de teren pentru un astfel de proiect. O altă realitate de business este că, pentru prima dată din 2015 încoace, nivelul salariilor din România a crescut cu o rată atât sub cea a inflaţiei, cât şi sub cea a creşterii preţurilor rezidenţiale. Evoluţia de până în 2020 a făcut ca Bucureştiul să fie una din capitalele cu cele mai accesibile locuinţe din UE, alături de Sofia, raportat la nivelul salariului mediu. Dacă la începutul anului 2021 era nevoie de circa 7,5 ani de salariu mediu pentru a cumpăra apartamentul mediu, acum vorbim de o perioada de cel puţin 8 ani. Prin urmare, ne aşteptam ca în următorii doi ani, o perioadă caracterizată de o inflaţie ridicată şi de o creştere a dobânzilor faţă de minimele istorice din 2020, această evoluţie să continue şi să avem locuinţe mai puţin accesibile din punct de vedere al preţului", explică Blăniţă.Colliers este unul dintre liderii globali în servicii de consultanţă imobiliară şi de management al investiţiilor, cu operaţiuni în 65 de ţări şi peste 15.000 de specialişti ce oferă consultanţă de specialitate pentru chiriaşi, proprietari şi investitori.