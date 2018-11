Nume din elita mondială a jazz-ului, la Ploieşti Jazz Festival

În perioada 21-25 noiembrie, fanii jazz-ului din România vor trebui să-şi ia concediu, cea de-a XIII-a ediție a Ploiești Jazz Festival venind cu nume internaţionale de top. Manifestarea, organizată de Filarmonica Paul Constantinescu, împreună cu Primăria Ploiești și Consiliul Local, îi aduce la un loc pe saxofonistul Rick Margitza, care s-a produs pe scenă împreună cu Miles Davis sau Chick Corea; proiectul Grappelli Memories, un tribut adus de violonistul român Florin Niculescu violonistului francez Stephane Grappelli; faimosul toboșar Gene Jackson, al cărui stil inconfundabil combină ritmurile africane cu cele latine; cântăreață de origine africană Jazzmeia Horn Quartet, numită recent de Downbeat Magazine "cea mai tare stea în devenire” şi care a primit anul acesta o nominalizare Grammy pentru albumul "Un apel social".

"Doar ce s-a tras cortina Festivalul de teatru şi, iată, începe o altă manifestare culturală de prestigiu, dedicată jazz-ului. E o mare satisfacţie pentru mine să văd cum Ploieştiul a devenit un oraş cultural de top. Felicit conducerile celor două instituţii.", a declarat viceprimarul Cristian Ganea.

Programul mai include concerte neconvenţionale, menite a populariza jazz-ul în afara spaţiilor consacrate, cum ar fi Jazz in the Bus, Caravana PJF sau concertele Dixieland susţinute de Ploiești Brass Ensemble în centrul Ploieștiului. În plus, serile se vor încheia cu jam sessions și concerte live la Curtea Berarilor.

"Pe perioada festivalului, Ploieştiul va deveni capitala mondială a jazz-ului, ceea ce e senzaţional. Vreau să mulţumesc directorului filarmonicii ploieştene, dirijorul Vlad Mateescu, pentru ceea ce a realizat cu acest festival.", a punctat avocatul George Botez, membru în Consililul Local al oraşului.