Nume mari ale muzicii, de la Metallica la Mariah Carey, pe scena Global Citizen Festival de la New York

New York-ul a fost martor, sâmbătă, la un uriaş concert caritabil pentru climă şi combaterea sărăciei, cu participarea a numeroase vedete, de la Metallica la Mariah Carey, dar şi a unor lideri internaţionali precum Ursula von der Leyen, informează AFP, conform AGERPRES.

În spatele acestui eveniment, care are loc anual în ultimii zece ani la finalul Adunării Generale a ONU, se află ONG-ul caritabil Global Citizen, o platformă digitală internaţională creată de australianul Hugh Evans, care doreşte să reunească "cetăţeni globali" conştienţi de flagelurile foametei, subdezvoltării, schimbărilor climatice sau discriminării.Pentru a obţine un bilet în Central Park - imensul "plămân verde" al Manhattanului - doritorii trebuiau să se înscrie pe site-ul Global Citizen, să semneze petiţii şi să transmită mesaje pe reţelele de socializare pentru a pune presiune asupra liderilor politici şi economici ai planetei.Difuzat pe numeroase posturi de televiziune şi platforme, evenimentul de la New York a avut loc în acelaşi timp cu un concert desfăşurat la Accra, în Ghana, în pofida diferenţei de fus orar.Preşedintele Joe Biden şi soţia sa, Jill, au asigurat, într-un mesaj video, că Statele Unite sunt angajate în "lupta" pentru climă şi că au adoptat în această vară o legislaţie cuprinzând investiţii de 369 de miliarde de dolari pentru "îmbunătăţirea sănătăţii, promovarea justiţiei şi crearea de energie curată".Cei doi lideri ai majorităţii democrate din Senat şi din Camera Reprezentanţilor, Chuck Schumer şi Nancy Pelosi, au urcat pe scenă în persoană pentru a apăra politica de mediu a Washingtonului.Înaintea lor, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost şi ea prezentă la concertul din Central Park pentru a le spune "cetăţenilor lumii (că) i-a auzit bine"."Trebuie să punem capăt foametei (...) Europa mobilizează 600 de milioane de euro pentru securitatea alimentară în Africa, în Caraibe şi în Pacific", a dat asigurări ea.Dar, după cinci ore de mini-concerte şi mesaje consensuale din partea liderilor politici şi a companiilor americane care sponsorizează festivalul, a fost nevoie de puterea sunetului legendarei trupe de hard rock Metallica pentru a anima miile de fani adunaţi în Central Park.Californienii şi-au încântat publicul timp de o oră, printre altele cu o versiune a legendarei lor melodii "Nothing Else Matters", interpretată de Mickey Guyton, care revendică titlul de prima artistă americană de culoare interpretă de muzică country.De asemenea, la Global Citizen Festival au fost prezenţi rockerii italieni de la Maneskin şi grupul newyorkez Jonas Brothers, unul dintre fraţi fiind căsătorit cu vedeta de la Bollywood Priyanka Chopra, gazda evenimentului din Central Park.Mariah Carey, artista pop newyorkeză de renume mondial, a interpretat o versiune plină de energie a piesei sale clasice "Hero", acompaniată de balerina Misty Copeland.Violenţa împotriva femeilor a fost, de asemenea, denunţată în timpul concertului din Central Park: o avocată iraniană refugiată la Berlin, Anuscheh Amir-Khalili, a vorbit pe scenă despre moartea tinerei iranience Masha Amini, care a declanşat demonstraţii şi reprimarea acestora."Mi-am văzut surorile forţate să fugă de agresiune, opresiune şi feminicid în lumea întreagă (...) Trebuie să facem auzit cuvântul femeilor asuprite", a spus ea, cu un aer grav, în aplauzele mulţimii.