Numeroase vedete şi studiouri de la Hollywood au deplâns moartea actorului de comedie Matthew Perry, cunoscut pentru interpretarea popularului personaj sarcastic Chandler Bing din serialul TV "Friends", după ce starul american a fost găsit decedat sâmbătă într-o cadă cu hidromasaj din locuinţa sa din Los Angeles la vârsta de 54 de ani, informează DPA.

Warner Bros. Television Group, care a produs serialul "Friends", l-a descris pe Matthew Perry, un actor nominalizat de cinci ori la premiile Primetime Emmy, drept "un geniu al comediei".

Acest studio hollywoodian a produs în 2021 emisiunea specială HBO Max care a reunit distribuţia originală din "Friends" în platoul de sunet al serialului, deţinut de Warner Bros. Studio în oraşul californian Burbank.Postul de televiziune NBC, care a difuzat serialul "Friends" din 1994 până în 2004, a publicat la rândul său un comunicat de presă.au declarat reprezentanţii NBC.".Actriţa Maggie Wheeler, colega sa distribuţie din "Friends", care a interpretat-o pe iubita lui din acest serial, Janice, i-a adus starului decedat un tribut emoţionant prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram: "Ce pierdere uriaşă! Lumii întregi îi va fi dor de tine, Matthew Perry. Bucuria pe care ai adus-o unui număr atât de mare oameni în viaţa ta mult prea scurtă va trăi mai departe. Mă simt binecuvântată pentru fiecare moment creativ pe care l-am împărtăşit cu tine".Morgan Fairchild, actriţa care a interpretat-o pe mama personajului Chandler Bing, s-a declarat la rândul ei devastată de vestea morţii starului american.".Selma Blair a publicat şi ea un mesaj pe Instagram: "Cel mai vârstnic iubit al meu. Cu toţii l-am iubit pe Matthew Perry, în special eu. În fiecare zi. L-am iubit necondiţionat. Şi el pe mine. Sunt devastată. Am inima frântă. Vise plăcute, Matty. Vise plăcute".Mira Sorvino, care a jucat alături de Matthew Perry în lungmetrajul de televiziune "Parallel Lives" din 1994, a spus că umorul starului american era "unic".", a scris Mira Sorvino pe reţeaua de socializare X.Prim-ministrul canadian Justin Trudeau - coleg de clasă cu Matthew Perry în şcoala primară - i-a adus şi el un omagiu actorului hollywoodian.".Meredith Salenger, care l-a cunoscut pe starul american la vârsta de 16 ani şi alături de care a jucat în drama din 1988 "A Night in the Life of Jimmy Reardon", a publicat şi ea un mesaj pe reţeaua de socializare X: "O, nu, nu, nu, nu! O, Doamne! Inima mea e frântă. Matty... Eu şi Matthew ne cunoşteam de când aveam 16 ani. Dumnezeule! Nu am cuvinte. Odihneşte-te în pace, dragul meu Matthew Perry!".Melissa Rivers a transmis şi ea condoleanţe familiei actorului Matthew Perry, colegul ei de clasă din timpul liceului: "".Rumer Willis a publicat un mesaj pe Instagram în care a vorbit despre timpul petrecut alături de Matthew Perry şi de tatăl ei, Bruce Willis, pe platourile de filmare ale filmelor "The Whole Nine Yards" şi "The Whole Ten Yards".", a declarat ea.Actriţa premiată cu Oscar Octavia Spencer a deplâns şi ea moartea lui Matthew Perry printr-un mesaj distribuit pe Instagram: "Sunt incredibil de tristă după ce am aflat astăzi vestea despre moartea lui Matthew Perry. Talentul său oferit lumii întregi va fi ţinut minte pentru totdeauna. Transmit toată dragostea mea familiei lui Matthew, prietenilor, colegilor lui şi milioanelor sale de fani din lumea întreagă".Matthew Perry a devenit cunoscut datorită personajului Chandler din serialul TV de mare succes "Friends", difuzat timp de 10 sezoane între 1994 şi 2004 şi în care a jucat alături de Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc şi Lisa Kudrow, relatează Reuters.Acest serial i-a transformat în celebrităţi de talie mondială pe toţi cei şase protagonişti, care au interpretat în "Friends" un grup de şase tineri adulţi care îşi petreceau timpul liber în apartamentele lor şi în "Central Perk", o cafenea fictivă din Manhattan."Friends" a fost, pentru o perioadă, cel mai vizionat program TV din Statele Unite difuzat în prime-time, iar fiecare actor principal încasa un salariu de 1 milion de dolari pe episod în perioada de apogeu a popularităţii acestui serial.Departe însă de privirile publicului s-a aflat lupta prelungită a lui Matthew Perry cu dependenţa de medicamente prescrise şi de alcool, pe care starul american a detaliat-o în memoriile sale din 2022, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".", scria actorul american în prefaţa cărţii sale.Într-un interviu acordat pentru The New York Times şi publicat în octombrie 2022, Matthew Perry dezvăluia că nu mai consumase alcool şi medicamente prescrise de 18 luni: "Am cheltuit probabil vreo 9 milioane de dolari încercând să îmi înving dependenţa".În volumul lui de memorii, Matthew Perry a dezvăluit că a fost condus la o clinică de dezintoxicare imediat după ce a filmat episodul din "Friends" în care personajele Chandler şi Monica s-au căsătorit.După serialul "Friends", Matthew Perry a interpretat roluri principale în alte trei seriale TV care au avut însă durate scurte de difuzare: "Studio 60 on the Sunset Strip", "Mr. Sunshine" şi "Go On".A avut apariţii recurente în calitate de invitat special în multe alte seriale TV de mare succes, precum "The West Wing", "Ally McBeal", "Scrubs" şi "Beverly Hills, 90210". Printre rolurile sale notabile din cinematografie figurează cele din lungmetrajele "Fools Rush In", "The Whole Nine Yards", "Almost Heroes" şi "Three to Tango".Născut în statul american Massachusetts, actorul şi-a petrecut copilăria în oraşul Ottawa după ce mama lui, o jurnalistă canadiană care a lucrat ca secretar de presă pentru fostul prim-ministru al Canadei Pierre Trudeau, a divorţat de tatăl său şi s-a căsătorit cu un celebru prezentator TV canadian.Matthew Perry a fost un jucător de tenis de top în perioada junioratului înainte să se mute la Los Angeles pentru a se dedica actoriei şi comediei de improvizaţie.