Nutriţionistul Adina Rusu: Vitamina C, vitamina D, vitamine din complexul B, seleniul şi zinc ajută la obţinerea unui răspuns imunitar mai bun

Nutriţionistul Adina Rusu spune că alimentele au un rol important pentru o bună imunitate în sezonul rece.

Ea vine cu o serie de sfaturi legate de alimentaţie pentru ca organismul să fie pregătit să facă faţă provocărilor din această perioadă a anului, conform agerpres.

"Micronutrienţii precum vitamina C, vitamina D, vitamine din complexul B, seleniul şi zinc ajută la obţinerea unui răspuns imunitar mai bun, atât în ceea ce priveşte imunitatea înnăscută, cât şi în ceea ce priveşte răspunsul imunitar dobândit. De asemenea, acizii graşi esenţiali Omega-3 au, la rândul lor, o mare importanţă pentru un răspuns imunitar echilibrat. În timp ce vitamina D se sintetizează, în principal, în piele, sub acţiunea razelor de soare, toţi ceilalţi nutrienţi menţionaţi pot fi obţinuţi în cantităţi optime din alimente", a declarat nutriţionistul.Astfel, menţionează aceasta, pentru vitamina C trebuie să includem în alimentaţie cât mai multe fructe şi legume proaspete, cum ar fi citricele, ardeiul gras, pătrunjelul. Şi murăturile conţin vitamina C, dar acestea nu pot fi consumate în exces din cauza conţinutului ridicat de sare."Pentru vitamine din complexul B, putem include în meniu cereale integrale, leguminoase, ouă, carne slabă, peşte şi lactate, în timp ce vitamina D se găseşte şi în alimente precum peştele gras (somon, sardine, hering, macrou), ficatul de cod şi gălbenuşul de ou. Dintre minerale, o importanţă deosebită pentru imunitate o au seleniul şi zincul. Seleniul este conţinut, în cantitate mare, în alimente precum nucile braziliene şi fructele de mare, dar şi în carne, organe, cereale integrale şi lactate. La rândul său, zincul poate fi adus în organism din alimente precum carnea, leguminoasele, cerealele integrale, seminţele de dovleac, migdalele şi lactatele", mai spune nutriţionistul.Adina Rusu a explicat, totodată, că acizii graşi Omega-3, renumiţi pentru beneficiile lor în ceea ce priveşte sănătatea cardiovasculară, au un rol important şi pentru un bun răspuns imunitar. Aceşti compuşi pot fi obţinuţi din alimente precum peştele (somon, sardine, hering, macrou, ton), nucile, seminţele şi uleiurile vegetale."Pe lângă vitamine, minerale şi acizii graşi Omega-3, menţinerea echilibrului florei intestinale are, de asemenea, o importanţă deosebită pentru imunitate, fiind utile în acest sens alimentele ce conţin probiotice, cum ar fi iaurtul, chefirul sau murăturile. De asemenea, nu se recomandă dietele extreme, nici înfometarea, dietele foarte restrictive caloric, dar nici supraalimentare, ambele fiind asociate cu un răspuns imunitar scăzut, la fel ca şi alimentaţia foarte bogată în grăsimi", a precizat nutriţionistul.În concluzie, spune ea, cea mai bună cale către un sistem imunitar sănătos este să consumăm o cantitate mare de legume proaspete şi fructe, cât mai colorate, cereale integrale, proteine de bună calitate şi puţine grăsimi, desigur, dintre cele benefice pentru organism.