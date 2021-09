O adolescentă de 14 ani care a plecat dintr-un centru pentru minori, căutată de poliţişti

O adolescentă în vârstă de 14 ani, care a plecat dintr-un centru pentru minori din municipiul Piteşti, este căutată de poliţişti, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, minora dispărută are 160 de centimetri înălţime, constituţie atletică, păr şaten lung şi ochi căprui. Ca semn particular, ea are un piercing deasupra buzei superioare, în partea stângă.

La momentul plecării, fata purta colanţi şi bustieră, ambele de culoare neagră, precum şi încălţăminte sport de culoare neagră.

"Persoanele care pot oferi informaţii despre cea în cauză sunt rugate să anunţe Serviciul Unic de Urgenţă 112 sau să ia legătura cu Poliţia Municipiului Piteşti", se mai menţionează în comunicatul IPJ Argeş.