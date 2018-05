O școală din România a fost amendată de CNCD pentru discriminarea unui copil cu ADHD

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancţionat Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, conducerea acestuia, dar şi o şcoală din Piteşti şi pe directorul şi psihologul unităţii de învăţământ pentru discriminarea unui elev diagnosticat cu deficit de atenţie şi tulburări de comportament, în cazul căruia părinţii celorlalţi copii s-au revoltat, acuzând comportamentul agresiv al băiatului, a anunțat News.ro.

CNCD a sancţionat cu amendă de 2000 de lei Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi cu avertisment pe inspectorul şcolar general al instituţiei precum şi cu amendă în cuantum de 2000 de lei şcoala I.L. Caragiale din Piteşti, cu 1000 de lei pe directorul şcolii şi cu avertisment pentru psihologul unităţii de învăţământ în cazul unui copil cu ADHD, Consiliul considerând că elevul a fost discriminat.

Inspectorul şcolar general al IŞJ Argeş, Dumitru Tudosoiu a declarat pentru news.ro că instituţiei pe care o conduce i s-a reproşat că nu s a implicat suficient în acest caz, iar inspectorului general i s-au imputat declaraţii făcute în urmă cu doi ani, în perioada în care părinţii celorlalţi copii s au revoltat faţă de comportamentul băiatului in raport cu fiii şi fiicele lor.

"Am vorbit în sensul detensionării conflictului, numai că domniile lor au interpretat că nu a fost discuţia corectă, deşi le-am înmânat un dosar cu sute de pagini de intervenţii pe care noi, ca inspectorat şcolar, le am făcut în unitate. Dânşii au taxat doar nişte declaraţii scoase din context" a spus Tudosoiu.

Şeful ISJ Argeş a precizat că va contesta în primă instanţă la CNCD decizia, iar dacă aceasta va rămâne valabilă, ia în calcul posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată.

"Nu am să las lucrurile aşa, pentru că am fost de bună credinţă şi eu şi colegii mei, am muncit foarte mult şi muncim in continuare pentru a nu mai exista astfel de situaţii, ne-am implicat pentru stingerea conflictului şi nu văd de ce să fim noi vinovaţi pentru nişte chestiuni pe care oricum legislaţia în vigoare nu le reglementează. Noi am fost arbitri cinstiţi între copii, familii şi şcoală, de aceea am fost surprins de aceste sancţiuni' a spus şeful ISJ Argeş.

Dumitru Tudosoiu a precizat că şcoala a fost sancţionată pentru neadaptarea curriculei pentru copilul respectiv.

"Noi ştim că acest lucru s- a întâmplat" a adăugat şeful ISJ Argeş.

Elevul care este in ciclul gimnazial şi al cărui comportament a fost acuzat de părinţii celorlalţi copii in urmă cu doi ani învaţă în continuare elev la Şcoala "I.L. Caragiale" din Piteşti.