O educatoare de la o grădiniță din Piatra Neamț a fost înregistrată de părinți în timp ce striga la copii: Conducerea a declanșat o anchetă

O educatoare de la o grădiniță din Piatra Neamț a fost înregistrată de părinți în timp ce striga la copii. Aceasta și-a recunoscut vina, iar conducerea grădiniței a început o anchetă în acest caz, anunță MEDIAFAX.

Educatoarea unei grădinițe din Piatra Neamț a fost înregistrată de către părinți, cu ajutorul unor microfoane, în timp ce ridica tonul la copii. Înregistrările au fost prezentate la o ședință cu părinții.

Pe înregistrări se poate auzi cum, în timp ce copiii sunt gălăgioși, educatoarea spune „Doamne ferește, ce e cu dezordinea asta?” sau „Pune-ți papucii în picioare, să nu îi mai dai jos".

„A avut loc o ședință cu părinții și în care, fără să existe în prealabil o sesizare scrisă, s-au adus acuze doamnei educatoare de la grupă că ar tipa la copii, că ar folosi un ton prea ridicat. Au fost cred că și doi trei părinți care spuneau că uneori le dă cu arătătorul peste picioare copiilor, nu au fost clare acuzațiile. Au fost și contradicții între părinți, unii susțineau ceva, unii altceva și în situația aceasta doamna educatoare a recunoscut și și-a cerut scuze că a folosit un ton ridicat", a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihai Obreja, inspector general al ISJ Neamț.

Potrivit acestuia, ulterior, părinții au făcut și o sesizare scrisă, iar în urma acesteia conducerea grădiniței a început o anchetă internă.

Mihai Obreja a spus că a ascultat o parte dintre înregistrările făcute de părinți.

„Din înregistrări e greu să îmi dau eu seama. Dar atât cât am auzit părea un ton ridicat și nimic altceva. E posibil să aibă și dumnealor dreptate, dar, pe de altă parte, la 27 de copii, cât are grupa, un educator transmite și mesaje sub formă de comenzi, să se așeze la masă, să ridice, și vă dați seama, ca să te faci ascultat și să fii sigur că este recepționat mesajul, probabil mai ridici tonul. Dar dacă s-a țipat, în mod sigur, cine greșește răspunde", a mai spus Mihai Obreja.