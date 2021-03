"Mulți dintre bătrânii României duc o luptă cruntă de supraviețuire, o luptă pe care cei mai mulți dintre ei o duc singuri. În ultimii 4 ani am tot luat la pas satele romanești și le-am văzut neputința. Tocmai de acea am decis ca această acțiune "Alimente pentru bunici" să rămână o acțiune permanentă, an de an, din dorința de a le asigura atât alimentele necesare cât și tratamentul medicamentos, acolo unde este imposibil pt ei, dar posibil pt noi!

Nu știu în ce măsură vom reuși, pentru câte sute de bătrâni de pe întreg teritoriul României, dar știu că am inceput in 2020 cu peste 650 de bătrâni și am continuat cu succes acțiunea dedicată lor și in acest început an.

Din luna Mai, până la sfârșitul acestui an, ne propunem să asigurăm în continuare alimente și medicamente pentru peste 500 de bunici.

La fel ca in ultimii patru ani, vom străbate România și satele ei in lung și in lat ducând pachete pt bunici de la Bacău până la Arad sau din Călărași la Sighetu Marmației. Și când spun sate includ mai degrabă acele cătune pe unde foarte puțini s-au aventurat să ajungă.

Pachetul de alimente & produse igienă personală valorează aproximativ £25-30 pt fiecare bunic în parte. Știu că nu este mult, însă ei au învățat să drămuiască foarte atent tot ce primesc și vor aprecia nespus ajutorul nostru.

La ce m-am gândit în plus, fața de Campania pt bunici din 2020?

Păi, am întâlnit bătrâni care pur și simplu nu își permit luxul de a beneficia de tratamentul medicamentos, cazuri în care am simțit că aceștia nu se pot bucura pe deplin de ajutorul primit! Îi vezi cum îți mulțumesc cu lacrimi in ochi dar in spatele cuvintelor, ochii lor caută în continuare ajutorul nostru! Nu cer nimic și apreciază absolut orice le putem oferi, tocmai de aceea consider că e cazul să ne implicăm puțin mai mult!

Fac un apel către orice companie care crede că poate să ne vină în ajutor (fie că este vorba de donatii în alimente neperisabile, fie diverse medicamente pe care le vom găsi pe rețetele bunicilor sau orice alt fel de produse pe care consideră că le putem dona bunicilor, astfel încât să putem ajunge la cât mai mulți dintre ei) să vină cu toată încrederea către noi! Ne pot contacta oricând printr-un mesaj privat sau la adresa de e-mail bmbbuildingservices@gmail.com

La fel ca în toate proiectele noastre din ultimii patru ani, vă aștept în număr cât mai mare alături de mine și în aceste acțiuni din 2021 și îmi doresc să aduceți la rândul vostru alți prieteni, care să ne devină complici la minunatele noastre fapte bune. Doamne ajută!" a publicat Marius Simionica pe pagina sa de facebook.