O pensionară a scos din buzunar 3.000 de dolari australieni pentru un sandviș / Cum s-a ajuns la această întâmplare incredibilă

O pensionară în vârstă de 77 de ani a fost nevoită să scoată din buzunar 3.000 de dolari australieni după ce a uitat de un sandviș pe care-l avea în rucsac.

June Armstrong, care tocmai aterizase în Queensland pentru a merge la prieteni, a fost oprită de către oficialii de la granița australiană, relatează NZ Herald.

Femeia a declarat pentru publicație că a cumpărat un sandviș cu pui și salată fără gluten înainte de a se îmbarca pe aeroportul Christchurch, intenționând să îl mănânce în timpul zborului. Femeia a pus gustarea în bagajul de mână și a adormit.

La aterizare, femeia din Canterbury a completat un formular în care își declara medicamentele pe care le avea cu ea, dar a uitat de sandviș.

Când oficialii i-au verificat bagajele, l-au descoperit și au amendat-o cu suma uriașă de 3.000 de dolari.

"Am început să plâng și am întrebat: „3.300 de dolari pentru un mic sandviș?”", a declarat Armstrong pentru Herald: "Pur și simplu am uitat. Sunt foarte uitucă, dar nu atât de uitucă încât să fiu diagnosticată cu demență".

Armstrong a spus că ea și soțul ei trăiesc de la o săptămână la alta: „Nu cumpăr niciodată ceva ce nu putem avea. Am muncit al naibii de mult toată viața noastră pentru ceea ce avem... trăim de la o săptămână la alta".

Femeia a spus că toți cei cărora le-a arătat amenda au fost "stupefiați".