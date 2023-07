O primă ediţie a cărţii lui JRR Tolkein "The Hobbit" s-a vândut cu peste 10.000 de lire sterline (13.000 de dolari) după ce a fost descoperită întâmplător într-un magazin caritabil din Scoţia, potrivit dpa, potrivit news.ro.

Exemplarul rar al celebrei cărţi, care urmăreşte aventurile lui Bilbo Baggins, a fost găsit de un manager al magazinului Cancer Research UK din Dundee.

Deşi magazinul vinde în mod obişnuit articole cu 5 lire sterline sau mai puţin, cartea a fost scoasă la vânzare pe eBay - ajungând ulterior la 10.099,50 lire sterline.

Publicată în 1937, cartea este unul dintre cele doar 1.500 de exemplare lansate în tirajul original şi prezintă ilustraţii alb-negru realizate chiar de Tolkien.

Managerul Adam Carsley, care a găsit cartea, a declarat că a crezut iniţial că exemplarul "bine îngrijit" nu era "cu adevărat vandabil în magazin din cauza vechimii sale".

Carsley a ajuns la magazinul din Dundee chiar înainte de deschidere pentru a ajuta la formarea noilor manageri şi la organizarea stocului - inclusiv sute de cărţi în camera din spate - când a dat peste acest obiect.

"Am deschis prima pagină pentru a vedea că era o primă ediţie şi m-am gândit că este ar putea merita să fie trimisă echipei eBay", a spus el. "La început, am crezut că vom primi maximum 500 de lire sterline dacă vom fi norocoşi, aşa că am nu mi-a venit să cred când am auzit că, câteva luni mai târziu, s-a vândut cu peste 10.000 de lire sterline".

Carsley a continuat: "Din câte ştiu eu, acesta este unul dintre cele mai valoroase obiecte donate unuia dintre magazinele noastre. Cu siguranţă cel mai mare preţ obţinut pe site-ul nostru eBay pentru un singur obiect". "Donaţii ca acestea ajută la finanţarea cercetărilor care salvează vieţi în întreaga lume".