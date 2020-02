O tânără din București, la un pas să fie LINȘATĂ de iubitul violent, cu ordin de restricție INUTIL: Poliția a reușit să o SALVEZE la timp

Ordinele de restricție sunt egale cu zero. Victime ale abuzurilor în cuplu riscă să fie ucise sau bătute în orice moment, și autoritățile au emis ordin de restricție împotriva agresorului. O femeie din București a avut norocul vieții ei, grație poliției, care s-a mobilizat ca la carte. Un bărbat a fost reținut după ce și-a urmărit și amenințat fosta iubită, chiar dacă împotriva lui exista un ordin de protecție, emis cu doar câteva ore înainte de incident, anunță Poliția Capitalei, într-un comunicat de presă, transmis vineri dimineața.

Citește și: El este românul care a fost UCIS în atacul din Germania: Familia nu are bani să îl aducă în țară, iar MAE nu a luat legătura cu ea

"La data de 20.02.2020, în jurul orei 12.00, Secția 14 Poliție a fost sesizată prin apel 112 de către o femeie cu privire la faptul că a fost urmărită și amenințată de fostul concubin, în timp ce se afla pe stradă, împotriva acestuia existând un ordin de protecție provizoriu, emis de câteva ore. Semnalmentele bărbatului au fost transmise tuturor echipelor aflate în teren, agenții de poliție deplasați la fața locului reușind în foarte scurt timp depistarea acestuia.

In baza probatoriului administrat, polițiștii de proximitate au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de Secția 14 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție provizoriu", anunță Poliția Capitalei.