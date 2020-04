Oamenii îşi dau seama abia acum cât de important este sportul, spune fostul star mondial al sprintului Usain Bolt

Jamaicanul Usain Bolt, fostul star mondial al sprintului, a comentat efectele crizei pe care a generat-o pandemia de coronavirus, afirmând între altele că "oamenii îşi dau seama abia acum cât de important este sportul", într-un interviu difuzat miercuri de cotidianul francez L'Equipe, potrivit Agerpres.

"Încă de la început, după ce am văzut turnura globală pe care o ia pandemia, am ştiu că va fi imposibil să se menţină Jocurile Olimpice de la Tokyo în această vară. Văzând toate evenimentele sportive anuale şi competiţiile întrerupându-se una după alta, peste tot, nu exista altă soluţie. Însă, peste un an, sper că totul va fi în regulă, că se va găsi un vaccin şi că vom ieşi cu toţii din asta", a declarat deţinătorul recordurilor mondiale la 100 m şi 200 m.

Bolt a recunoscut, însă, că va fi mai dificil pentru unii sportivi, care vor avea un an în plus la Olimpiada din capitala Japoniei. El crede că "unii vor renunţa, iar alţii nu vor mai putea fi la acelaşi nivel", dar în cazul sportivilor tineri nu vor fi probleme, în opinia jamaicanului.

În ceea ce priveşte modul în care lumea sportului va reuşi să treacă peste această perioadă teribilă, Bolt a comentat: "Cred că oamenii îşi dau seama abia acum cât de important este sportul. Pentru că acum nu au ce să mai urmărească la televizor şi văd că sportul le lipseşte. Ei au luat spectacolul sportiv ca pe ceva deja dobândit, iar apoi virsul i-a lipsit brusc de asta. Aşa că vor fi mai flămânzi, încântaţi, când sportul va reveni", a mai spus campionul.

În încheiere, Usain Bolt a adăugat: "Sportul, în special atletismul, trebuie să profite. Vor fi şi mai mulţi spectatori de sport după această pandemie, dornici să privească, să descopere, să împărtăşească. Aşa că aveţi grijă de voi şi gândiţi-vă la asta".