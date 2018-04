Olguța Vasilescu, ținta ironiilor: 'Ministrul Muncii, în exercițiul funcțiunii. Situația e sub control' / FOTO

Realizatorul Radu Banciu a comentat marți, la B1 Tv, postura în care a fost fotografiată Olguța Vasilescu, la întâlnirea de luni a reprezentanților Guvernului cu managerii de spitale.

”Apropo de doamne, nu cred că vreuna dintre ele (Melania Trump sau Brigitte Macron) se compară, totuși, cu ce avem noi acasă. Iat-o pe Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii, în exercițiul funcțiunii. Picioarele sunt răsfirate. Am înțeles de la Sabin Orcan că e o poziție de arte marțiale. Când stai cu picioarele depărtate și cu poșeta apropiată de unul dintre ele, asta înseamnă siguranță de sine, De altfel, vedem după moaca doamnei Vasilescu, că situația e sub control. Ceea ce nu am văzut nicio clipă pe privirea de căprioară pierdută a doamnei Macron. Dânsa are 63 de ani și nu putem suspecta că ar fi chiar ingenuă, dar era plăpândă. Dacă puneai mâna de botic, probabil acesta era umed, ca o căprioară din luminiș ajunsă pe un câmp necunoscut.

Olguța Vasilescu, măcar de ar fi fost luată în Israel de doamna Dăncilă, să se fi făcut de râs”, a afirmat Radu Banciu.