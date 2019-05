Omul care l-a trădat pe Donald Trump intră la închisoare - Ce pedeapsă are de ispășit Michael Cohen

După mărturii răsunătoare şi audieri spectaculoase în Congres, Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, este aşteptat luni în închisoare pentru a ispăşi o pedeapsă pe care o consideră nedreaptă, dând asigurări că nu a făcut decât să execute ordinele preşedintelui american, relatează AFP potrivit Agerpres.

Cohen, fost admirator declarat al lui Trump, dispus "să încaseze un glonţ" pentru el, urmează să se prezinte la închisoarea federală din Otisville, la o sută de kilometri nord-vest de New York, până la ora locală 14:00 (18:00 GMT).El a fost condamnat la trei ani de detenţie în decembrie anul trecut, după ce a recunoscut că a cumpărat tăcerea a două fost presupuse amante ale lui Trump în timpul campaniei din 2016, încălcând legislaţia electorală, că a comis fraudă fiscală şi că a minţit Congresul.Cohen, tatăl a doi copii în jurul a douăzeci de ani, a sperat până în ultimul moment la o reducere a pedepsei, oferindu-le anchetatorilor informaţii potenţial compromiţătoare despre Donald Trump şi apropiaţii acestuia, în special în cadrul anchetei privind Rusia, pentru ca ei să ceară judecătorului să îi reducă sentinţa.Însă eforturile nu au avut succes: chiar dacă fostul avocat este citat de circa o sută de ori în faimosul raport Mueller asupra anchetei privind Rusia şi chiar dacă dezvăluirile sale au determinat deschiderea de noi anchete, procurorii nu s-au lăsat înduplecaţi.Cohen, fiu al unui supravieţuitor al Holocaustului şi al unei infirmiere, este astfel unul dintre cei doar doi apropiaţi ai preşedintelui încarceraţi pentru o perioadă substanţială, alături de Paul Manafort, fost director de campanie al lui Trump, condamnat la şapte ani şi jumătate de detenţie.El spune că i se face o mare nedreptate. După ce a lucrat zece ani pentru Trump Organization, Cohen dă asigurări că toate actele sale reprobabile au fost comise "la solicitarea" magnatului newyorkez, pe care acum îl consideră a fi un om "fără suflet" şi un "escroc" capabil să îşi dorească păstrarea puterii dacă va pierde alegerile prezidenţiale în 2020."Cum se face că eu sunt singurul (încarcerat)?", a declarat el recent pentru revista New Yorker."Nu am lucrat pentru campanie, am lucrat pentru el. De ce sunt eu cel care merge la închisoare? Nu eu m-am culcat cu un star porno", a mai spus el.Avocatul lui Cohen, Lanny Davis, a scris la rândul său pe Twitter vineri că Donald Trump Junior, fiul cel mare al preşedintelui american, ar fi trebuit de asemenea să meargă la închisoare, pentru că "el a semnat cecurile pentru a cumpăra tăcerea" fostelor amante.Pentru preşedintele american şi aliaţii săi, încarcerarea lui Michael Cohen, ale cărui dezvăluiri au fost în centrul atenţiei presei americane şi au deranjat Casa Albă, este ca o revanşă. Donald Trump l-a calificat a fi un om "slab" şi un "turnător", dispus la orice minciună pentru a evita închisoarea.