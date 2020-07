OMV Petrom estimează un preţ mediu al ţiţeiului Brent de 40 dolari pe baril în 2020

OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, estimează un preţ mediu al ţiţeiului Brent de 40 dolari pe baril în acest an şi o cerere de produse petroliere şi electricitate sub nivelul înregistrat în 2019, pe fondul pandemiei, potrivit raportului semestrial publicat miercuri. De asemenea, grupul şi-a propus reducerea intensităţii emisiilor de carbon cu 27% până în 2025 faţă de 2010.

”Pentru 2020, OMV Petrom preconizează că preţul mediu al ţiţeiului Brent va fi 40 dolari/bbl (2019: 64 dolari/bbl). Marjele de rafinare sunt estimate a se situa sub valoarea de 4 dolari/bbl (anterior: peste 5 dolari/bbl; 2019: 4,67 dolari/bbl). Ca urmare a impactului Covid-19, cererea de produse petroliere şi electricitate se estimează a fi sub nivelul înregistrat în 2019, în timp ce cererea pentru gaze naturale este estimată la un nivel similar cu cel al anului 2019, susţinută de industrii mari consumatoare de gaz (anterior – mult sub nivelul din 2019)”, se arată în raportul grupului, potrivit news.ro.

Aceste prognoze se bazează pe ipoteza că până la finalul anului nu vor mai fi introduse alte măsuri de carantină şi restricţii de mobilitate.

De asemenea, valoarea investiţiilor (inclusiv lucrările de explorare şi evaluare capitalizate) este în prezent estimată la aproximativ 3 miliarde lei, excluzând achiziţiile (2019: 4,2 miliarde lei); cheltuielile operaţionale şi de investiţii de exploatare sunt planificate a fi reduse cu 320 milioane lei în 2020 faţă de 2019.

”Ne aşteptăm să generăm un flux de trezorerie extins înainte de plata dividendelor pozitiv; având în vedere poziţia noastră financiară solidă, am plătit în iunie dividende în valoare de 1,74 miliarde lei pentru anul financiar 2019, prin urmare fluxul de trezorerie extins după plata dividendelor a devenit negativ şi estimăm că va rămâne negativ pentru acest an financiar”, se mai precizează în raport.

Acesta menţionează şi alte planuri ale OMV Petrom pentru acest an.

”Neptun Deep: rămânem dornici să vedem proiectul strategic Neptun Deep dezvoltat. Decizia finală de investiţie depinde de o serie de factori, inclusiv de un mediu fiscal stabil şi competitiv şi de dreptul de a comercializa liber gazele naturale. Parteneriatul cu Auchan: negocierile contractuale sunt în desfăşurare. Ne concentrăm eforturile pe eficienţa energetică şi pe scăderea emisiilor operaţiunilor noastre; avem ca ţintă reducerea intensităţii emisiilor de carbon cu 27% până în 2025 faţă de 2010”, spun reprezentanţii OMV Petrom.

În Upstream, pe partea de producţie, OMV Petrom vrea să menţină declinul sub 5% faţă de 2019, fără a include iniţiativele de optimizare a portofoliului.

În ceea ce priveşte transferul a 40 de zăcăminte marginale către Dacian Petroleum, încheierea tranzacţiei este estimată pentru a doua parte a anului 2020.

În Upstream sunt planificate investiţii de circa 2 miliarde lei (2019: 3,2 miliarde lei).

OMV Petrom vrea să foreze aproximativ 60 de sonde noi şi sidetrack-uri şi să menţină un nivel constant al reparaţiilor capitale faţă de anul anterior.

Pe partea de Explorare, investiţiile de explorare sunt prevăzute la circa 0,2 miliarde lei (2019: 0,4 miliarde lei).

De asemenea, încheierea tranzacţiei de achiziţie a participaţiei în Han Asparuh offshore Bulgaria este estimată pentru a doua parte a anului 2020.

În urma câştigării licitaţiei, negocierile pentru contractul de partajare a producţiei pentru Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia sunt în derulare şi se estimează a se finaliza până la sfârşitul anului.

În Downstream, rata de utilizare a rafinăriei este estimată a se situa în jurul valorii de 90% (estimarea anterioară fiind în jurul valorii de 85%; 2019: 97%); se anticipează că rata de utilizare a rafinăriei să fie susţinută de redresarea graduală a cererii după relaxarea restricţiilor de mobilitate, fiind afectată de o oprire planificată de două săptămâni în trimestrul 3 pentru lucrări de mentenanţă.

”Grupul OMV Petrom nu mai trebuie să furnizeze gaze naturale pieţei reglementate în al doilea semestru al anului 2020 în urma liberalizării pieţei de la 1 iulie; estimăm vânzări totale de gaze naturale la un nivel similar celui din 2019”, se mai arată în raport.

Conform declaraţiilor publice, se intenţionează ca Legea Offshore să fie modificată prin intermediul unui proces parlamentar care va fi iniţiat după următoarele alegeri parlamentare.

”În iunie 2020, a fost instituit un program de ofertare a gazelor naturale (GRP), ulterior fiind eliminată obligaţia de vânzare pe piaţa centralizată. Deşi apreciem paşii către o piaţă complet liberalizată, există unele provocări cu privire la aplicarea GRP”, adaugă ei.

Centrala electrică Brazi trebuie să furnizeze pieţei reglementate 0,18 TWh de energie electrică în a doua jumătate a anului 2020 la preţul de 223 lei/MWh.

”Estimăm o producţie totală netă de energie electrică mai mare faţă de 2019”, spun reprezentanţii OMV Petrom.

La centrala electrică Brazi este planificată o revizie de două săptămâni pentru întreaga capacitate în trimestrul 4 2020.

OMV Petrom a realizat în prima parte din 2020 un profit net de 867 milioane lei, în scădere cu 56%, de la 1,97 miliarde lei în perioada similară a anului anterior. Veniturile din vânzări au scăzut cu 11%, în primul semestru, la 10,06 miliarde lei, faţă de 11,32 miliarde lei în primul semestru din 2019.

De asemenea, numărul de angajaţi ai Grupului OMV Pettrom a scăzut cu 6%, la 11.938.

Investiţiile au însumat 1,569 miliarde lei în primul semestru din acest an, cu 8% mai mici faţă de perioada similară din 2019.