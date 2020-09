OMV Petrom și-a revizuit estimările legate de prețul petrolului

OMV Petrom a decis să revizuiască estimările legate de cotaţia petrolulului, precum şi ale preţurilor pentru energie electrică, pe termen mediu şi lung, ceea ce va duce la ajustări nete de depreciere de aproximativ 350 milioane lei dupa impozitare în T3/20.

“Modelul nostru integrat de afaceri isi demonstreaza inca o data beneficiile, mai ales intr-un mediu in care ne asteptam la un pret scazut al titeiului. Vom continua sa urmarim executia strategiei noastre, avand ca scop furnizarea de energie mai curata si in mod sustenabil, in care gazul natural va juca un rol semnificativ in cadrul tranzitiei energetice”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, conform unei informări trimise bursei, potrivit agerpres.ro.

Pe segmentul Upstream, compania a redus estimarea privind preţului petrolului la 60 dolari/baril faţă de 75 dolari/baril folosită anterior. Astfel, pentru 2021, OMV se aşteaptă la o continuare a efectului macroeconomic al pandemiei COVID-19 şi menţine prognoza de preţ la 50 dolari/baril, în timp ce pentru 2022 şi 2023 estimărle au fost reduse la 60 dolari de la 70 dolari, respectiv 75 dolari.

Pentru perioada 2024 - 2029, OMV Petrom mizează pe o cotatie a ţiteiului Brent de 65 dolari/baril (anterior 75 dolari), care va scădea gradual la 60 dolari până în 2035.

”Ne asteptam ca actualizarea estimarilor de pret al titeiului sa conduca la ajustari nete de depreciere nemonetare de aproximativ 800 mil lei dupa impozitare, care includ atat ajustari de depreciere pentru active necorporale de explorare, cat si ajustari nete de depreciere pentru active corporale”, se arată în anunţul publicat la BVB.

In Downstream Gas, estimarile de pret pe termen lung pentru energie electrica si certificatele CO2 au fost revizuite, avand in vedere conditiile mai bune din piata producţiei de energie electrică.

”Aceasta a determinat reversarea integrala a ajustarilor de depreciere aferente centralei electrice cu ciclu combinat de la Brazi, de aproximativ 450 mil lei dupa impozitare”.

Pentru 2020, OMV Petrom preconizează că preţul mediu al ţiţeiului Brent va fi 40 dolari/bbl (2019: 64 dolari/bbl).

OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie de la bursă, a raportat un profit net de 867 milioane de lei în prima jumătate din 2020, în scădere cu 56% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi afaceri de a 10 mld. lei, minus 11%.