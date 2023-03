ONG-urile LGBTQ pun tunurile pe Patriarhia Română: Educația sexuală e cenzurată!

Peste 50 de organizaţii membre ale Coaliţiei Anti-discriminare şi ale Platformei RESPECT pentru Drepturi şi Libertăţi critică ”ingerinţa cultelor religioase pentru blocarea accesului tinerilor la informaţii şi educaţie vizând drepturile omului, diversitate şi nediscriminar”, dar şi ”dogmatizarea educaţiei prin introducerea religiei ca disciplină la examenul de bacalaureat” şi cer Ministerului Educaţiei ca proiectele de legi în domeniu să respecte legislaţia naţională şi internaţională. ”Nu există temei legal şi etic care să introducă cenzura în educaţie pe criteriile de orientare sexuală, gen şi identitate de gen”, afirmă acestea, conform News.ro. Cultele au avertizat ieri că elevii trebuie să fie protejați de ideologia de gen.

Asociațiile spun că elevii nu pot fi discriminați

Organizaţii membre ale Coaliţiei Anti-discriminare şi ale Platformei RESPECT pentru Drepturi şi Libertăţi arată, într-un comunicat de presă transmis joi, că resping ”ingerinţa cultelor religioase pentru blocarea accesului tinerilor la informaţii şi educaţie vizând drepturile omului, diversitate şi nediscriminare în şcolile din România”.

Potrivit acesotea, diversitatea pe toate criteriile legal recunoscute este o caracteristică a societăţilor democratice şi trebuie protejată şi promovată ca atare în spaţiul educaţional.

”Niciun copil nu trebuie să se simtă izolat şi nesigur în şcolile din România. Asta înseamnă să îţi pese de drepturile lor: să-i fereşti de orice formă de discriminare, abuz, violenţă, atât în familie, cât şi în şcoală. Cu toţii, indiferent de orientarea lor sexuală, gen, identitate de gen, merită să fie protejaţi şi să primească informaţii relevante despre identitatea şi sănătatea lor şi despre drepturile lor”, a declarat Florina Presadă, directoare executivă a Asociaţiei ACCEPT.

Cele 53 de organizaţii din societatea civilă solicită Ministerului Educaţiei ca proiectele de legi ale educaţiei ”România Educată” să respecte legislaţia naţională şi internaţională la care România este parte, inclusiv dreptul Uniunii Europene.

”Nu există temei legal şi etic care să introducă cenzura în educaţie pe criteriile de orientare sexuală, gen şi identitate de gen. Decizia nr. 907 din decembrie 2020 a Curţii Constituţionale cu privire la legislaţia educaţională este una fără echivoc şi mandatorie stabilind că «statul nu discriminează persoanele cu altă orientare sexuală, recunoaşte administrativ schimbarea de sex, distinge între sex şi gen şi respectă obligaţiile impuse de CEDO în materia egalităţii şi nediscriminării cu multitudinea sa de faţete»”, arată acestea.

Organizaţiile critică şi ”dogmatizarea educaţiei”.

”(...) dogmatizarea educaţiei prin introducerea religiei ca disciplină la examenul de bacalaureat nu poate fi acceptată, tocmai din cauza acestor atacuri constante iliberale care afectează accesul elevilor şi tinerilor la dreptul la liberă exprimare, dreptul la educaţie fără discriminare, dreptul la sănătate, inclusiv accesul la informaţii relevante cu privire la relaţii, sănătate sexuală şi reproductivă, egalitate şi nediscriminare”, scrie în comunicat.

Organizaţiile negumernamentale semnatare cer ca noile legi ale educaţiei să cultive respectul pentru diversitate şi protejarea minorităţilor etnice şi sexuale în faţa discriminării, bullying-ului şi violenţei în şcoală.

”De asemenea, cerem asigurarea prin lege că manualele şcolare au un caracter antidiscriminare activ, nu doar nediscriminatoriu, aşa cum este în prezent stipulat în Metodologia pentru evaluarea ştiinţifică a proiectelor de manuale şcolare din Ordinul 5913/2008”, mai arată acestea.

Organizaţiile semnatare sunt Asociaţia ACCEPT, ActiveWatch, Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice - ECPI, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile - FDSC, Fundaţia Agenţia de dezvoltare comunitară ”Împreună”, Tineri pentru Tineri, Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE, Asociaţia Moaşelor Independente, Centrul FILIA, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Front, Asociaţia SEXUL vs BARZA, Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală, Asociaţia Romanian Women’s Lobby, Asociaţia Transcena, Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA - UNOPA, Asociaţia Română Anti-SIDA - ARAS, Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului - ACTEDO, Liga Pro Europa, Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului - GRADO, Asociatia Identity.Education, Asociatia Transcore, Asociaţia Secular-Umanistă din România - ASUR, Fundaţia Ashoka, Corupţia Ucide, Asociaţia RHRN - Romanian Harm Reduction Network, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Expert Forum - EFOR, Asociaţia Rise OUT, Iaşi, Romanian Diversity Chamber of Commerce - RDCC, Asociaţia CIVICA, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Cluj-Napoca, Funky Citizens, Comunitatea Declic, Asociaţia PRIDE România, Asociaţia Sens Pozitiv, Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului - CADO, Institutul Român pentru Pace-PATRIR, Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor (VIF) compusă din 25 de organizaţii non-guvernamentale, ARTHUB Bucharest, Asociaţia pentru Promovarea Artelor Contemporane, Romanian Angel Appeal, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România - ANOSR.

Patriarhia Română şi celelalte culte religioase din România au transmis, într-o adresă comună adresată ministrului Educaţiei Liga Deca, că obligaţia de a promova ”diversitatea sexuală” în şcoală este ”otal abuzivă şi nocivă”, iar ”ideologia de gen” care descrie ca normalitate o deviaţie psiho-somatică numită ”transgenderism” reprezintă o ”artificială construcţie ideatică”, în răspăr cu realitatea şi cu ordinea firii structurată de cele două sexe şi anume masculin şi feminin.

Totodată, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române şi ai celorlalte cultelor propun ca elevii să poată alege Religia ca materie de examen la Bacalaureat, propunerea fiind considerată ”logică şi justificată de realitate”.