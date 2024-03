VIDEO – Operațiune antitero a FSB: bielorus ucis de trupele speciale / Ar fi încercat să organizeze un atac surpriză

FSB, fostul KGB, a declarat că "a confiscat arme şi un dispozitiv exploziv improvizat" după incident. Serviciul Federal de Securitate a afirmat că bărbatul intenţiona să arunce în aer o clădire administrativă din oraşul Oloneţ, situat la circa 250 km de graniţa cu Finlanda. "În timpul arestării, criminalul a deschis focul asupra ofiţerilor serviciilor speciale şi a fost neutralizat în timpul confruntării", a declarat FSB, citat de RIA.

RIA a publicat înregistrări video în care mai mulţi agenţi FSB intră într-o clădire dărăpănată, neiluminată, situată într-o zonă izolată, strigând "ieşi" şi apoi trăgând. În imaginile video se poate vedea apoi un bărbat care părea mort şi zăcea la pământ, cu o armă lângă el. FSB a spus că dispozitivul improvizat era realizat cu un exploziv din plastic fabricat în Marea Britanie şi avea un detonator fabricat în SUA.

Citând surse anonime, presa rusă a raportat că numele bărbatului este Nikolai Alekseev, un activist de 49 de ani din Belarus, care a participat la protestele opoziţiei din această ţară în 2020.

Russian security officers showed how they killed Belarusian Nikolai Alekseev



The punishers said that the Belarusian allegedly collected and transmitted data on the objects of transport infrastructure and executive authorities of the region, as well as was a member of the "Kastuś… pic.twitter.com/eGgJfvNRla