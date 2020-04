Opinie din diaspora

Doua explicatii, foarte pe scurt, pentru cei care se intreaba cum de Romania a trimis 11 medici si 4 asistenti medicali in Italia:

1. exista protocoale intre state, in caz de calamitate, dezastru, urgenta nationala, fiecare ajuta cum si cat poate statul afectat, iar momentan Italia este mult mai afectata decat Romania; probabil va reintoarce amabilitatea pe la jumatatea lunii mai;

2. cata experienta are Romania cu pandemiile si cata are, deja, Italia? medicii respectivi se vor intoarce in tara, fiecare la spitalul lui, unde va aduce mai mult know-how decat ar putea dobandi in alt mod;

Off-topic: am vazut un politician publicand o chestie la modul: "La finalul acestei epidemii, toată Europa va trebui să mulțumească medicilor români care sunt acum în prima linie în lupta cu COVID-19 [...] cei aprox. 4.000 de medici români din Franța", Germania, Italia, Marea Britanie etc. Domnul in discutie este europarlamentar dar, din cate se pare, i-a scapat faptul ca aia 16.000 de medici despre care vorbeste au parasit tara si sistemul romanesc din cauza politicii romanesti. N-au fost trimisi de catre statul roman, ca gest de cooperare sau la perfectionare in alte tari, pur si simplu au plecat din tara, au evadat dintr-un sistem putred. Deci, inainte de a te legitima, in plina pandemie cu medicii romani din strainatate, inainte de a iti atrage simpatii si capital politic pe seama unor oameni care au fugit tocmai din cauza politicii, mai bine te opresti sa meditezi la mizeria pe care esti pe cale sa o comiti. E de bun simt, mai ales ca te adresezi unui electorat care e satul de porcariile PSD-iste si nu asteapta galeti sau kile de zahar. Adica un electorat care ar putea avea pretentii de la tine. Inca. Scrie Cristian Gaita, fost jurnalist, pe pagina de facebook.