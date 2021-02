Optimism la FC Botoșani - A venit momentul să câştigăm acasă cu FCSB, spune jucătorul Eduard Florescu

Fotbalistul echipei FC Botoşani, Eduard Florescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că a venit momentul ca formaţia sa să câştige pentru prima oară în istorie un meci pe teren propriu împotriva FCSB, potrivit Agerpres.

"Este un meci ca oricare altul. Încercăm să ne luăm cele trei puncte şi să ne asigurăm un loc în play-off. Va fi un meci dificil cu o echipă foarte bună. Dar noi vom încerca să ne facem jocul nostru. A venit momentul să câştigăm acasă cu FCSB, eu aşa cred", a afirmat jucătorul în vârstă de 23 de ani.

Colegul său de echipă, albanezul Enriko Papa, a afirmat că FC Botoşani are nevoie de victorie pentru a-şi asigura locul în play-off.

"Trebuie să îi batem o dată pe cei de la FCSB acasă, trebuie să fie un început. FCSB are o echipă bună, cumpără cei mai talentaţi jucători din România, aşa cum l-a luat pe Haruţ de aici. Noi trebuie să dăm totul, să jucăm cum trebuie, cum zice antrenorul şi o să câştigăm. Trebuie să câştigăm şi să mergem în play-off ca să fim liniştiţi. Putem învinge orice echipă şi am arătat asta, pentru că am bătut FCSB în deplasare cu 2-0. Pe cei de la CFR i-am bătut cu 2-1", a menţionat Papa.

Echipa de fotbal FC Botoşani întâlneşte, duminică, de la ora 20:30, pe teren propriu, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a Ligii I.