Orban, Ponta si Rares - castigatorii acestor alegeri!! ALDE - Marele perdant!

Anul trecut pe vremea aceasta se chinuiau niste "manglitori politici" sa-l dea pe Ludovic Orban plecat din PNL si sa forteze aservirea partidului pe motive evident legate de bani si putere de PSD si ALDE. Pe Ponta odata exclus din PSD il tratau ca pe un ciumat tot ai lui ca si in cazul lui Orban. Cand Rares a ales sa faca pasul spre politica l-au impuscat cu cerneala si urlete toti chibitarii si mici oameni din PNL care se puneau pe ei deasupra si carora le-ar fi convenit un loc caldut de partid anexa al PSD doar doar sa li se dea si lor resurse si sa-si faca propriile feude. In mare parte le-a si iesit.

Ei bine, aceste alegeri ne arata cateva lucruri noi: membrii de partid sau simpatizantii nu mai sunt boabe de numarat pe plantatia stapanului indiferent ce functie detine la nivel judetean. Ba dimpotriva, unii lideri liberali au injurat in gand ca oamenii i-au votat pentru un scor urias pentru PNL. Romanii le-au distrus jocurile personale mici pentru comunitate dar uriase pentru ei. De ce? Pentru ca acum nu-l mai pot schimba pe Orban si colac peste pupaza "baietasul" ala guraliv care credeau ei il vor ejecta dupa alegeri a reusit sa ridice PNL cu procente multe prin simpla lui prezenta si stare de spirit. Impietriti in negocierile cu PSD sau Tariceanu au stat cuminti convinsi ca Rares va fugi umilit dintr-o prima experienta electorala. Ei bine SURPRIZA: Orban si Rares ajutati evident de Blaga le-au stricat rau ploile. Ce-i drept PNL si implicit Orban si Rares au ridicat partidul din noroi nu cu vreun mesaj pozitiv sau de program concret ci pe un vot anti-PSD urias. Dar fara fete credibile cine ar fi votat PNL? Si ca ca fim sinceri de ce ar fi facut-o? Cand la nivel local oamenii stiau ca PNL este in multe locuri in siajul PSD si al lui Tariceanu. Asa ca DA castigatorii absoluti sunt Orban si Rares. In acest moment draga Ludovic si draga Rares se impune o separatie treptata de tradatorii care in multe locuri au facut anti-campanie pentru PNL. Nu va grabiti sa va bucurati pentru ca si la voi ca si la PSD dusmanul vostru este in interior. Daca in cazul PSD incet incet amenintarea disparitiei politice ii obliga sa scape de personaje toxice, frustrate si cu zece fete ei bine voi sunteti in situatia de a poza pentru ca sunteti invingatorii. Nu va lasati atrasi in capcana asta. Scapati intai de tradatori si baroni altfel veti pierde urmatoarele alegeri. In ceea ce il priveste pe Rares recunosc ca avem o prietenie veche si poate sunt subiectiv dar in aceasta etapa a jucat impecabil politic. Si ma bucur ca a facut acest pas mai ales pentru politica romaneasca care ducea lipsa de "sange proaspat".

Ponta este la acelasi nivel de castig cu cei doi pentru ca a reusit intr-un an imposibilul: s-a reinventat intr-un timp record cum nu am vazut alt politician. A jucat sub centura, a atacat cu disperare dar Ponta a reusit sa rupa 7 % pe un teren arid in care revolta oamenilor i-a condus pe unii dintre ei catre o formatiune fantoma din simplul motiv ca habar n-au cine sunt liderii sau membrii. Adica au votat in orb fara alternativa cu oricine numai aceleasi figuri NU. Prin urmare pe acest teren al noului cu notorietate pozitiva (ex Rares) sau non-existent public (USR) reusita lui Ponta este cu atat mai mare. In functie de cum se va misca de acum, Ponta va putea sa faca ceea ce "i s-a dat in trecut": un partid puternic. Acum chiar este el autorul si liderul real. In acelasi tip de comentariu Tariceanu care are o notorietate cel putin la fel de mare ca Ponta a fost scos de pe teren in mod rusinos. In conditiile in care se prezenta drept prezidentiabilul PSD-ALDE acesta a luat sub 5%. Cu resurse uriase de la buget, structuri construite in timp, bani investiti in campanie si functia de Preseinte al Senatului ca trambulina de comunicare uriasa. Concluzia pt azi: Valul urmator va fi al oamenilor ambitiosi si cu "lipici" la popor sau al disperarii in care non-partide sa fie votate tocmai pentru ca nu se stiu multe despre ei. Votul orb.

Urmeaza o analiza a PSD si a modului in care un grup mic l-a transformat intr-un mic PCR din anii 87-88. Si mai ales o analiza despre cum s-a indepartat PSD de oameni, de societatea civila, de toti...si au incercat doar sa-i aserveasca sau sa-i umileasca. Din fericire acest grup pleaca incet incet din frontline si poate vor pricepe PSDistii ca orice greseala in raport cu societatea acum sau aroganta ii poate arunca atat de departe incat PNT va fi mare pe langa ei. Dar despre asta pe larg in urmatorul editorial.

