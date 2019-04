Ovidiu Ionescu, după ce a pierdut finala Campionatului Mondial de tenis de masă: 'Este un vis devenit realitate şi sunt foarte mândru'

Sportivul Ovidiu Ionescu a declarat, sâmbătă, în conferinţa de presă susţinută după ce a obţinut medalia de argint la dublu, la Campionatul Mondial de tenis de masă, că acest succes reprezintă un vis devenit realitate, relatează News.ro.

"Când am început tenisul de masă am visat la rezultate mari, dar finala unui Campionat Mondial nu ştiu dacă a fost în mintea mea. Este un vis devenit realitate şi sunt foarte mândru că am ajuns în finală cu prietenul meu Alvaro. Este un sentiment extraordinar şi sper ca aceste rezultate să demonstreze că dacă munceşti din greu astfel de performanţe pot veni. Este vorba despre antrenament şi despre a crede în tine, iar totul e posibil ", a spus Ovidiu Ionescu.

Echipa Ovidiu Ionescu/Alvaro Robles (România/Spania) a ratat, sâmbătă, câştigarea medaliei de aur, în finala probei de dublu din cadrul Campionatului Mondial de tenis de masă de la Budapesta.

Sâmbătă, Ionescu şi Robles au rămas cu medalia de argint, după ce au pierdut, cu 1-4 (3-11, 11-8, 7-11, 3-11, 5-11), partida disputată împotriva echipei chineze Long Ma/Chuqin Wang.