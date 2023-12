Pacientă moartă într-un lift blocat. Directorul medical al SJU Slatina nu are ce să le reproșeze colegilor: 'S-a acționat ireproșabil'

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Florin Popa, a declarat luni, pentru AGERPRES, că s-a acţionat "ireproşabil" în cazul pacientei în vârstă de 81 de ani care a intrat în stop cardio-respirator şi a murit sâmbătă dimineaţa, în timp ce liftul cu care era transportată, în stare critică, la Terapie Intensivă, s-a blocat între etaje.

Pacienta avea multiple comorbidităţi şi era transportată, însoţită de o echipă formată din medic, asistentă şi o infirmieră, de la Secţia Neurologie, situată la etajul V, la Secţia Terapie Intensivă, aflată la etajul II.

Reprezentantul Spitalului a menţionat că pacientei i-au fost aplicate manevre de resuscitare în lift şi echipa medicală care a însoţit pacienta era pregătită cu echipamentele necesare pentru aplicarea procedurii de resuscitare.

Florin Popa: „Nu pot decât să-i felicit pe colegii mei”

Pacienta , având neoplasm, sindrom anemic şi parapareză, era internată în spitalul din Slatina de aproximativ o lună, iniţial la Secţia Medicală, apoi la Neurologie, la Terapie Intensivă unde a fost stabilizată şi reechilibrată şi din nou la Neurologie."În data de 16 decembrie, în jurul orei 07,00, medicul de gardă a evaluat toţi pacienţii din Secţia Neurologie şi a constatat că starea generală a pacientei nu era una tocmai bună, a luat legătura cu medicul de gardă din Terapie Intensivă, s-a aprobat transferul. S-a constituit o echipă de transfer al pacientului, pacient critic, formată din medicul de gardă de la Neurologie, un asistent medical şi un infirmier. Deoarece la noi în spital Terapia Intensivă este la etajul doi, iar Neurologia la etajul cinci, se putea transporta decât cu targa şi cu liftul. În momentul când au acţionat liftul pentru a coborî spre etajul doi, imediat ce s-a acţionat butonul s-a şi blocat destul de repede. Liftul a rămas blocat între etajele patru şi cinci. La aproximativ cinci minute după ce s-a blocat liftul, pacienta a intrat în stop cardio-respirator", a spus medicul Florin Popa.La manevrele de resuscitare aplicate pacientei în lift a asistat, din exterior, şi medicul de gardă de la Cardiologie, iar liftul a fost deblocat după aproximativ 30 de minute de echipa de mentenanţă.



"Deoarece vorbim de un pacient critic şi vorbim de o echipă de transport, avem totul pregătit, trusă de urgenţă, balon, tot ce este necesar pentru a iniţia şi a menţine manevre de resuscitare. Acestea au fost iniţiate şi menţinute de către medicul de gardă de la Neurologie, primind suport din exterior, inclusiv de la medicul de gardă de la Cardiologie. După 30 de minute s-a reuşit deblocarea liftului de către echipa de asistenţă ce au mentenanţa lifturilor. Pacienta a fost transportată de la lift la Terapie Intensivă. Vorbim de 30 minute, probabil asta la 08,01, s-au continuat pe toată perioada manevre de resuscitare şi la ora 08,05 a fost declarat decesul. Din punct de vedere medical, făcând o analiză a cazului pot să spun că s-a acţionat ireproşabil. Nu pot decât să-i felicit pe colegii mei pentru modalitatea cum au gestionat cazul", a arătat medicul Florin Popa.



Directorul medical al SJU Slatina a precizat că liftul era verificat periodic, ultima verificare având loc în urmă cu aproximativ o lună, şi nu au mai avut loc incidente similare.



"Faptul că s-a întâmplat lucrul ăsta în lift nu e de dorit, dar fie că se întâmpla în lift, în salon, oriunde s-ar fi întâmplat, manevrele erau aceleaşi. Familia pacientei a dorit foarte mult să nu se facă necropsie, dar s-a făcut, am încercat să explic doamnei că nu pot să aprob această cerere deoarece este un dosar deja deschis la poliţie. A început să plângă şi a zis că ea n-are nimic să reproşeze corpului medical, inclusiv tatăl dânsei a fost îngrijit foarte bine la noi şi mama dânsei a primit toată atenţia, n-are ce să reproşeze. S-a făcut necropsie, ca idee, în principiu preliminar, aş putea să afirm că la momentul ăsta nu există cauzalitate între - să zic aşa - lift şi decesul pacientei. Bineînţeles, este o anchetă în curs, atât a IPJ şi raportul final vine după 30 - 40 de zile. (...) Am făcut o comisie, din punctul meu de vedere, la momentul ăsta s-au respectat toate procedurile şi protocoalele din spital", a mai adăugat Florin Popa.



În urma verificărilor de acum o lună, funcţionarea liftului de transport pacienţi a primit aviz pozitiv, a menţionat medicul.



"De când sunt eu aici nu am cunoştinţă să se fi întâmplat un asemenea eveniment advers, nu am cunoştinţă şi iată că sunt 7 ani de când lucrez eu aici. Acum vorbim totuşi de o instalaţie care se poate deteriora. Vorbim de instalaţia care a fost totuşi verificată acum o lună de zile, a primit aviz pozitiv. (...) A reuşit echipa de mentenanţă care are contractul cu spitalul. Ei s-au deplasat la spital, într-un timp destul de rapid, şi au reuşit deblocarea liftului", a conchis Florin Popa.



Poliţiştii efectuează cercetări în acest caz, după ce spitalul a sesizat incidentul.



"La data de 18 decembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin adresă, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina cu privire la faptul că, la data de 16 decembrie, în jurul orei 8,05, o femeie de 81 de ani, din judeţul Olt, care se afla internată la unitatea spitalicească, ar fi decedat într-unul din lifturile spitalului, care s-ar fi blocat", au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.



În cauză se efectuează cercetări şi urmează a fi întocmite acte procedurale pentru infracţiunea de ucidere din culpă.