Pacienţii internați la spitalul din Târgu Secuiesc, operaţi la Sfântu Gheorghe, după depistarea unor cazuri de COVID-19

Pacienţii internaţi la secţia de Chirurgie a Spitalului municipal din Târgu Secuiesc, unde două cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19, vor fi transferaţi şi operaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe.

Managerul instituţiei, Andras Nagy Robert, a declarat că Spitalul Judeţean, singurul din judeţul Covasna care tratează bolnavi COVID, urmează să îşi reia integral activitatea de la 1 iulie, însă din cauza situaţiei apărute la Târgu Secuiesc secţia de Chirurgie va fi activată mai devreme, potrivit Agerpres.ro.

"Suntem pregătiţi să preluăm cazurile de urgenţă chirurgicale. Răspunsul este categoric afirmativ, noi încă de ieri după-amiază şi azi dimineaţă am finalizat acele măsuri care (...) să permită reluarea activităţii chirurgicale de urgenţă în spitalul nostru. Deci, noi suntem pregătiţi să facem intervenţiile chirurgicale de urgenţă, aşteptăm o decizie de la Direcţia de Sănătate Publică în această privinţă (...) Nu am fi dat drumul acum dacă nu era această situaţie, pentru că circuitele pe care le-am făcut până acum sunt circuite intermediare, circuitele finale vor fi făcute în zilele următoare. Deci, în momentul de faţă Chirurgia, să zic aşa, funcţionează într-o stare de alertă, cu circuite intermediare (...) Categoric lucrurile s-au precipitat din cauza situaţiei din Târgu Secuiesc şi a trebuit să găsim o soluţie la acest lucru şi am şi găsit", a declarat Andras Nagy Robert.

Secţia de Chirurgie a Spitalului municipal din Târgu Secuiesc a fost închisă după ce doi medici au fost diagnosticaţi cu COVID-19.

"În data de 8 iunie, trei medici din cadrul secţiei de chirurgie generală au prezentat simptome (febră, simptome digestive), după care s-a procedat la recoltarea probelor pentru testarea lor. În urma testărilor, la doi dintre medici s-a confirmat infectarea cu noul coronavirus, ei fiind deja internaţi în spitalele destinate pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Pentru al treilea medic, testul a fost negativ. În urma evenimentelor, secţia a fost închisă, urmând ca atât pacienţii, cât şi personalul să fie testaţi. În funcţie de rezultatele testelor, pacienţii se vor externa sau vor fi transferaţi în unităţile sanitare spitaliceşti pentru a beneficia de serviciile medicale necesare. Menţionăm că în prezent nu avem persoane cu simptome nici în rândul pacienţilor şi nici în rândul angajaţilor", precizează conducerea spitalului, într-un comunicat de presă.

Prefectura Covasna a menţionat că Direcţia de Sănătate Publică a demarat o anchetă epidemiologică pentru a identifica toate persoanele care au intrat în contact cu cei doi medici.