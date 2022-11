Palatul Buckingham: Foie gras, interzis la reşedinţele regale britanice

Foie gras nu va fi servit în reşedinţele regale, a confirmat o scrisoare de la Palatul Buckingham transmisă militanţilor pentru drepturile animalelor, relatează BBC, citat de news.ro.

Regele Charles a fost un oponent al acestui fel de mâncare preparat din ficatul de raţă sau de gâscă, pe care militanţii îl consideră un act de cruzime Administraţia regală a scris grupului PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) că foie gras nu este cumpărat sau servit în reşedinţele regale.

Au existat proteste cu privire la hrănirea forţată folosită pentru a produce foie gras.

Când era Prinţ de Wales, Regele Charles a fost un susţinător al standardelor mai înalte de bunăstare în ferme şi timp de peste un deceniu a oprit utilizarea foie gras în propriile sale proprietăţi şi a jucat un rol esenţial într-o interdicţie extinsă la reşedinţele regale.

Acum, în calitate de rege, a reafirmat această opoziţie - mâncarea de lux rămânând în afara meniului.

O scrisoare primită de PETA confirmă că o interdicţie privind foie gras este în vigoare în întreaga Casă Regală şi pentru toate reşedinţele regale, care ar include Balmoral, Sandringham, Castelul Windsor, Castelul Hillsborough şi Palatul Buckingham.

Există o interdicţie privind producţia de foie gras în Marea Britanie, dar nu şi una referitoare la vânzarea sau importul acestuia. Grupul PETA militează, de asemenea, pentru folosirea blănii false în locul herminei pentru ţinutele de la ceremonia de încoronare a Regelui din luna mai.