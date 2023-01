Papa Francisc revine asupra propriilor declarații referitoare la homosexualitate: Am fost înțeles greșit! Mă refeream pur și simplu la teologia catolică

Într-o scrisoare către preotul James Martin, un iezuit implicat în problemele persoanelor LGBT, Papa Francisc explică faptul că persoanele care incriminează condiția homosexualilor greșesc.

Papa Francisc intervine personal pentru a explica sensul a ceea ce a spus acum trei zile într-un interviu acordat agenției americane "Associated Press". "Mă refeream pur și simplu la învățătura moralei catolice, care spune că orice act sexual în afara căsătoriei este un păcat", subliniază Suveranul Pontif. Interpretarea autentică este cuprinsă în răspunsul Papei Francisc la o scrisoare a preotului James Martin, iezuitul american care își desfășoară apostolatul în rândul persoanelor LGBT. Scopul este, prin urmare, de a clarifica sensul cuvintelor sale. Textul trimis de Papa Bergoglio, scris în spaniolă, a fost publicat sâmbătă pe site-ul părintelui Martin, "Outreach.faith", relatează Avvenire citat de Rador.

Astfel, răspunzându-i preotului Martin, Episcopul Romei subliniază că atunci când se ia în considerare un păcat, "trebuie să avem în vedere și împrejurările, care diminuează sau anulează vina", pentru că "știm bine – scrie el – că morala catolică evaluează libertatea, intenția". Și acest lucru este valabil, amintește Pontiful, "pentru orice fel de păcat".

Continuând cu răspunsul său, Papa Francisc reiterează ceea ce a spus pentru "Associated Press": "Celor care vor să incrimineze homosexualitatea, aș dori să le spun că greșesc". În interviu, de fapt, Suveranul Pontif a subliniat că "a fi homosexual nu este o crimă", în timp ce în lume există peste 50 de țări care au în vedere pedepse legale pentru persoanele homosexuale și unele dintre aceste țări au chiar pedeapsa cu moartea, printre acestea și Sudanul de Sud, unde Papa Francisc va merge în vizită în zilele următoare.

Scrisoarea se încheie cu Papa Francisc rugându-se pentru munca părintelui Martin și pentru comunitatea LGBT, pe care o consiliază și, apoi, adaugă, după obiceiul său: "Vă rog să faceți la fel pentru mine".

Site-ul "Vatican News", anunțând răspunsul Papei Francisc, subliniază: "Deja din contextul interviului cu AP, a fost evident că Papa a vorbit despre homosexualitate, referindu-se în acel caz la "acte homosexuale" și nu la condiția homosexuală în sine".

"Cu acest răspuns - adaugă articolul -, Papa Francisc reiterează că poziția sa, deja repetată încă de la primul interviu cu jurnaliştii pe zborul de întoarcere din Brazilia în 2013 ("Dacă o persoană este gay și îl caută pe Domnul și are bună-voință, cine sunt eu să o judec?") este cea a Catehismului Bisericii Catolice".

Părintele James Martin, în vârstă de 62 de ani, care din 2017 ocupă și funcția de consultant al Dicasterului pentru Comunicare al Vaticanului, este foarte activ în favoarea acceptării depline a persoanelor LGBTQ în Biserica Catolică. El este autorul cărții "Building a Bridge: How the Catholic Church and LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity" referitoare la îngrijirea pastorală a lumii LGBTQ. Iezuitul de origine americană, tot pe aceeași temă, a realizat în 2021 un DVD prezentat la Festivalul de Film Tribeca de la New York. În ciuda criticilor pentru inițiativele sale, Papa Francisc l-a susținut de mai multe ori în activitatea sa.

Catehismul Bisericii Catolice de la nr. 2357 prevede că "actele de homosexualitate sunt intrinsec dezordonate" și că "în niciun caz nu pot fi aprobate". La nr. 2358 scrie că homosexualii "trebuie să fie primiți cu respect, compasiune, delicatețe" și că "orice tip de discriminare nedreaptă va fi evitată în privința lor". Și, în sfârșit, la nr. 2359 scrie că "sunt chemaţi la castitate".