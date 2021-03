Parlamentari din toate zonele politice susțin alocarea a 10% pentru educație din Planul Național pentru Redresare și Reziliență

O importantă dezbatere a avut loc la Camera Deputaților organizată de Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților. La propunerea europarlamentarului Victor Negrescu a existat un consens din toate zonele politice reprezentate în Parlament pentru a susține alocarea a 10% pentru educație din Planul Național pentru Redresare și Reziliență:

”Consens în cadrul dezbaterii organizate de Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților pentru propunerea mea de a aloca minim 10% pentru educație din Planul Național pentru Redresare și Reziliență.

M-am bucurat să văd că au existat reprezentanți din partea tuturor partidelor parlamentare care au susținut această propunere pe care am promovat-o la nivel european și pe care am discutat-o inclusiv cu Ministrul Educației. Mulțumesc structurilor sindicale și asociative pentru sprijinul oferit.

În intervenția mea am menționat că trebuie să avem un proiect de modernizare a educației cu scopul de a asigura accesul tuturor la educație de calitate pe tot parcursul vieții. Pentru a fi exact: am propus alocarea a minim 3 miliarde de euro, sub formă de granturi, din totalul de 30 de miliarde, nu ceea ce vor să facă guvernanții, să vină cu un plan fictiv de 60 de miliarde și să ne păcălească cu diferite sume.

Cred în dialog. Acest plan nu trebuie să fie politizat. Este un plan pentru redresarea României, un proiect finanțat din bani europeni, prin care se poate realiza modernizarea educației pe baze transparente și dezideologizate. Am încredere că, dacă ne unim forțele, putem face enorm pentru a pregăti viitorul României la noile provocări.

O felicit pe colega mea, Natalia Intotero, președinta Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, pentru organizarea acestui dialog.”, a scris europarlamentarul pe pagina sa de facebook.