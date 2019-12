Parlamentul a constituit grupul de combatere a cancerului

Parlamentul a constituit, luni, grupul de combatere a cancerului potrivit Agerpres.

Senatorii şi deputaţii au aprobat în acest sens proiectul de hotărâre privind constituirea grupului pentru combaterea cancerului.Din acest grup vor face parte: Carmen Mihălcescu, Bianca Gavriliţă, Cristina Stocheci, Florian Bodog, Emanuel Botnariu - PSD, Adriana Săftoiu, Marilen Pirtea, Nicoleta Paulic - PNL, Tudor Pop, Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener - USR, Vass Levente, Laszlo Attila - UDMR, Nicolae Bănicioiu - Pro Europa, Daniel Olteanu - ALDE, Petru Movilă - PMP, Mihaela Csokany - minorităţile naţionale.În 24 septembrie, Birourile permanente reunite ale Parlamentului au aprobat propunerea vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor Carmen Mihălcescu privind constituirea unui grup pentru combaterea cancerului."Având în vedere preocupările la nivel mondial şi european în ceea ce priveşte dezbaterile referitoare la politicile publice de sănătate, precum şi susţinerea unei reforme sustenabile a sănătăţii în domeniul cercetărilor pentru combaterea cancerului, ţinând cont de faptul că la nivelul Comisiei Europene există o iniţiativă sub denumirea de Codul european împotriva cancerului, iar la nivelul unor parlamente europene sunt constituite grupuri parlamentare de suport pentru a identifica şi iniţia măsuri legislative cu larg consens politic, ţinând cont de activitatea cunoscutului Institut Aspen care are o activitate remarcabilă în promovarea Programului Aspen Healthcare & Quality of Life, precum şi preocuparea şi susţinerea grupului parlamentar cu aceeaşi temă înfiinţat în Congresul American, propun înfiinţarea unui grup pentru combaterea cancerului", a precizat atunci Carmen Mihălcescu.