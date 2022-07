Partidul Ecologist Roman cere demisia lui Bogdan Aurescu, după declarațiile lui Viktor Orban: N-are vână iar pe acest subiect al relaționării cu Ungaria

Ecologistii intervin din nou pe subiectul mesajelor lansate de la Budapesta despre activitatea guvernului maghiar in Transilvania, de aceasta data dupa vizita lui Viktor Orban de sambata, de la Baile Tusnad. Liderii PER au criticat lipsa de reactie a demnitarilor romani de la cel mai inalt nivel si dupa vizita presedintei Ungariei Katalin Novák si mai ales dupa ultimele declaratii ale ministrului ungar de externe, Péter Szijjártó, in privinta continuitatii planului de investitii in Transilvania.

" Declaratiile stupefiante ale lui Viktor Orban de la Școala de Vară din Băile Tușnad despre puritatea rasei maghiare ar fi trebuit sa ii trezeasca pe demnitarii nostri din somn si sa starneasca reactii. Am mai spus ca actiunile Ungariei in Romania, cu ajutorul UDMR reprezinta o tema care trebuie abordata in CSAT, cu Constitutia pe masa! Una este respectarea drepturilor minoritatilor etnice din Romania si cred ca suntem in exemplu in Europa si nu numai, si alta este ce fac si ce declara demnitarii ungari cand vin si referitor la Transilvania.

Bogdan Aurescu este cel mai slab ministru de externe pe care l-a avut Romania, n-are vână iar pe acest subiect al relationarii cu Ungaria este zero barat in raport cu apararea intereselor nationale ale Romaniei. Raspunsurile lui Aurescu sunt copiate din manual, pare ca nu vrea sa supere pe nimeni! De altfel, nici premierul nostru nu zice nimic iar presedintele Iohannis, nici atat! Asadar, ne prefacem ca avem clasa politica si o incasam din toate partile, pas cu pas.

Cred ca ne-ar fi mai bine fara ministru de externe decat cu unul ca Bogdan Aurescu care nu si-a depasit nivelul de negociator! Sa-si dea demisia daca nu are curaj si daca nu poate mai mult! Mesajele demnitarilor de la Budapesta nu pot ramane fara ecou oficial serios din partea Romaniei” a declarat Dănuț Pop, presedintele PER.