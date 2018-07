Partidul Ecologist Român: 'Domnule Maior, România first!'

Partidul Ecologist Român se declară profund îngrijorat în legătura cu solicitarile exprimate public, contradictorii intereselor României, generate de modificarea legii offshore. ”După ce pionii deținătorilor de perimetre petroliere au făcut un lobby tupeist (și ne referim la toți!) Liviu Dragnea, ca un sclav, anunță o nouă modificare legislativă in acest sens.”, susține Dănuț Pop, președinte PER.

Liderul ecologiștilor spune că ”cu toate acestea, noutatea vine de la Washington, prin presiunea diplomatică făcută chiar de George Maior, o tentativă de ambasador al României, inclus in corul lobbyiștilor de tip vuvuzelă ai Exxon. Deși Teodor Meleșcanu, cel care știe totul despre nimic, ne asigură că este “o chestiune de rutină uzuală” și o reacție normală a partenerului nostru strategic, SUA, vis-a-vis de solicitarea Ministrului Energiei american, în realitate se vede că e cam mare deranjul. Au ajuns să îl activeze pe Maior, fostul șef al SRI, cel mai picant diplomat “român”, bun executant (pentru alții, se pare), iar acest fapt ar trebui să ne dea de gândit. În politică, nimic nu este intamplator, iar dacă totuși se intamplă, inseamnă că este efectul unui plan!”.

În plus, Dănuț Pop declară că ”nu am uitat decorația pe care Maior a primit-o din partea CIA și deci, nu ne miră reacția sa aliniată la cerințele SUA, dar consideram că în aceste condiții, România, ca stat încă independent, ar trebui să răspundă acestei anormalități. Astfel, PER îi solicită Ministrului de Externe, un pensionar bine platit, cu apucături de intelectual să propună rechemarea în țară a unui ambasador anti-român, care nu ne reprezintă. Dacă Teodor Meleșcanu, Liviu Dragnea și Klaus Iohannis nu înțeleg că romanii nu au votat niște slugi, ci niște patrioți care sa le reprezinte interesele, atunci să plece acasă, pentru că noi nu vrem sa ne vindem pe 2 lei.”.