Patriarhul Daniel anunță construcția unei biserici românești în Dubai

Comunitatea românească din Dubai va beneficia de o biserică ortodoxă al cărei proiect a fost deja finalizat de un grup de arhitecţi din Bucureşti, a anunţat sâmbătă Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel.

"Sunt vreo 10.000 de români acolo, în Dubai. Şi stau o vreme şi pe urmă se întorc acasă, fiindcă în Dubai nu există sistem de pensii; cei care lucrează nu primesc pensii acolo, aşa este sistemul, dar au salarii mai mari şi îşi pun ei deoparte banii pentru pensii. (...) Sperăm să avem şi noi în viitor ocazia de a primi un teren, pentru o biserică şi un centru cultural, după cum este tradiţia. Şeicul şi primul ministru al acestui stat Dubai este un om cultivat, un om cu studii în Occident, şi a oferit mai multor comunităţi teren, concesionat doar pentru anumite perioade de timp, ca să fie construit un lăcaş de cult şi un centru cultural pentru a se întâlni oamenii după slujbă. (...) Deocamdată, comunitatea noastră ortodoxă românească din Dubai se roagă într-o biserică care aparţine de Patriarhia Antiohiei. Mai sunt acolo şi alte religii şi comunităţi. Este şi o comunitate ortodoxă rusă", a spus PF Daniel, la finalul slujbei de Crăciun oficiate la Catedrala Patriarhală, informează Agerpres.El a arătat că biserica românească din Dubai va fi adaptată contextului local."Noi am făcut deja proiectul pentru biserică. Trebuia să îl prezentăm odată cu cererea pentru teren. Şi am făcut o biserică, ortodoxă românească, dar adaptată la contextul de acolo. Nu are turle prea înalte. Mai joase, dar frumoase, e o biserică, aşa, odihnitoare, primitoare. Şi, sigur, în apropiere un centru cultural. Câţiva arhitecţi de aici din Bucureşti, care au mai fost prin Dubai, ne-au făcut proiectul, încât sperăm să fie acceptat", a adăugat Patriarhul Daniel.Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în şedinţa de lucru din 21 iulie, înfiinţarea parohiei din Dubai.Parohul comunităţii româneşti din Dubai este părintele Alexandru Truşcan, care a oficiat prima slujbă în biserica Buna Vestire din cartierul Jebel Ali (Patriarhia Antiohiei), pe 8 septembrie, când parohia românească şi-a sărbătorit hramul, de sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului.În viitorul apropiat, se are în vedere achiziţionarea unui teren pentru construirea unui lăcaş de cult, deziderat în vederea realizării căruia au fost iniţiate demersuri, aflate încă în stadiu incipient.Patriarhia Antiohiei a anunţat că "această iniţiativă comună unică a fost propusă de Patriarhia Română pentru a răspunde nevoilor spirituale ale multor creştini ortodocşi români care trăiesc în oraşul Dubai, aflat sub jurisdicţia Patriarhiei Antiohiei".