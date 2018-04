Patrick Vieira spune că este pregătit să antreneze Arsenal

Fostul internaţional francez Patrick Vieira a declarat, miercuri, că pregătit să antreneze echipa Arsenal Londra, care va rămâne la finalul sezonului fără managerul Arsene Wenger.

"Este o onoare că lumea se gândeşte la mine. Am petrecut nouă ani la Arsenal şi ador această echipă. Am jucat acolo cel mai bun fotbal al meu. Am o relaţie bună cu oamenii de acolo, dar asta nu este suficient să fiu angajat. Eu sunt pregătit să antrenez orice echipă. Nu vreau să plec de aici, dar dacă se pune problema în privinţa pregătirii unei echipe mai mari, răspunsul este afirmativ. Cred că de asta face munca asta, pentru ca într-o zi să antrenăm o mare echipă", a declarat Vieira pentru The Times, potrivit News.ro.

Vieira a mai fost manager la echipa de tineret a celor de la Manchester City, iar din 2016 antrenează echipa New York City FC.



În vârstă de 41 de ani, Vieira este o legendă a clubului Arsenal, pentru care a jucat peste 400 de meciuri.