Patru filme despre The Beatles pentru a oferi punctele de vedere ale fiecărui membru, regizate de Sam Mendes

Cineastul britanic Sam Mendes va realiza un proiect inedit despre legendara trupă rock, care va oferi perspectiva fiecăruia dintre membrii săi, a anunţat marţi Sony Pictures Entertainment.

Potrivit Sony, aceasta este "prima dată când Apple Corps" (casa de discuri fondată de The Beatles), membrii în viaţă ai trupei "Paul McCartney, Ringo Starr" şi "familiile lui John Lennon şi George Harrison, au licenţiat drepturile asupra poveştii şi muzicii pentru un scenariu de film".

"Vrem să fie o experienţă cinematografică extraordinar de epică şi palpitantă: patru filme, văzute din patru puncte de vedere diferite, pentru a spune o singură poveste despre cea mai faimoasă trupă din toate timpurile", a adăugat Pippa Harris, cofondatoare alături de Sam Mendes a Neal Street Productions, care va produce lucrarea împreună cu Sony.

Sony prevede o lansare în 2027, precizând, fără a da detalii, că cele patru filme despre băieţii din Liverpool "îşi vor intersecta drumurile" în cinematografe.

În aprilie 1970, la şase luni după lansarea albumului "Abbey Road" şi cu o lună înainte de cea a albumului "Let it be", membrii The Beatles şi-au anunţat despărţirea. Colaborarea de zece ani dintre Paul McCartney, John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr a avut ca rezultat 14 albume de succes, aproape un miliard de discuri vândute şi mai multe filme.

Beatlemania nu a dispărut niciodată. În toamna anului trecut, cu ajutorul inteligenţei artificiale, a fost reconstruit un nou cântec, "Now and Then", care a ajuns pe primul loc în topurile britanice.

The Beatles au fost, de asemenea, subiectul a numeroase documentare, cum ar fi seria regizată de Peter Jackson ("The Beatles: Get Back", 2021), care oferă o perspectivă mai pozitivă asupra ultimelor lor momente înainte de despărţire.

Sam Mendes, regizorul filmelor "American Beauty" (1999), a două filme James Bond ("Skyfall", 2012; "Spectre", 2015) şi "Empire of Light" (2022), a declarat că este "onorat să spună povestea celei mai mari trupe rock din toate timpurile".

În ultimii ani, au proliferat documentarele pe platformele de streaming şi biografiile în cinematografe care urmăresc poveşti muzicale legendare, de la "Bohemian Rhapsody" (Queen) la 'Elvis' (Elvis Presley) la "Tina" (Tina Turner) şi "Rocketman" (Elton John).