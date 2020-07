Patru persoane au fost acuzate de uciderea rapperului Pop Smoke

Procurorii au spus că rapperul în vârstă de 20 de ani a fost ucis în timpul unui jaf comis în Hollywood Hills.

Corey Walker, în vârstă de 19 ani, şi Keandre Rodgers, în vârstă de 18 ani, sunt acuzaţi de jaf şi crimă, la fel şi doi adolescenţi în vârstă de 15 şi 17 ani, ale căror nume nu au putut fi dezvăluite public, potrivit news.ro.

Citește și: Inspecția Muncii a strâns din amenzi 6 milioane de lei în doar 10 zile: Peste 300 de persoane prinse că munceau 'la negru'

Cei doi adulţi pot primi închisoare pe viaţă, fără şansa de a fi eliberaţi, dacă sunt condamnaţi. Procurorii nu au decis încă dacă vor cere pedeapsa cu moartea.

Săptămâna trecută, poliţia din Los Angeles a arestat trei adulţi şi doi adolescenţi în legătură cu acest caz. Cel de-al treilea adult nu a fost pus sub acuzare.

Pop Smoke, pe numele real Bashar Barakah Jackson, a fost împuscat în noaptea de 19 februarie.

Citește și: AVERTISMENT Şase focare familiale cu 26 cazuri de COVID-19, urmare a cererii de externare sau a refuzului internării

Rapperul, cunoscut pentru single-urile „Welcome to the Party” şi „Dior”, a lansat primul mixtape în luna iulie a anului trecut şi a colaborat cu artişti ca Nicki Minaj şi Travis Scott. Cel de-al doilea mixtape al lui, „Meet the Woo 2”, a fost lansat luna aceasta şi a debutat pe locul al şaptelea în Billboard 200. În luna martie, el urma să pornească într-un turneu la nivel nord-american, apoi, în aprilie, să cânte în Anglia.

În ianuarie, Pop Smoke a fost arestat pe aeroportul „John F. Kennedy” din New York, pentru că a transportat un vehicul furat dincolo de graniţele statului. Era vorba despre un Rolls-Royce negru din 2019, care valora aproximativ 375.000 de dolari, pe care el îl împrumutase pentru un videoclip. Anchetatorii au spus că maşina a fost găsită parcată în faţa casei mamei rapperului, cu plăcuţe de înmatriculare schimbate. Pop Smoke a pledat „nevinovat” şi a fost eliberat pentru o cauţiune de 250.000 de dolari. El a negat acuzaţiile cel mai recent săptămâna trecută şi a numit incidentul drept „o prostie”.

„Shoot for the Stars Aim for the Moon”, primul album de studio al lui Pop Smoke, lansat postum, a debutat în fruntea Billboard 200.