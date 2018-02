Pavel Filip: Guvernele României şi Republicii Moldova vor avea o şedinţă comună la Chişinău

Guvernele României şi Republicii Moldova vor avea, în perioada mediat următoare, o şedinţă comună la Chişinău, a anunţat, marţi, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei întrevederi cu omologul său român, Viorica Dăncilă.

"Împreună cu doamna prim-ministru am făcut o trecere în revistă a relaţiilor bilaterale şi am constatat că nivelul acestora este unul solid, relaţiile dintre Republica Moldova şi România sunt excelente. Am evidenţiat şi multiplele instrumente care pot face acest dialog şi mai rezultativ, mă refer în primul rând la şedinţele comune ale guvernelor care au fost foarte eficiente în trecut şi am hotărât că foarte curând vom avea o şedinţă comună a guvernelor şi de data aceasta am propus cu mult drag ca această şedinţă să aibă loc la Chişinău", a afirmat Filip, potrivit agerpres.ro Premierul moldovean a subliniat că vizita Vioricăi Dăncilă la Chişinău este "foarte importantă, deoarece România a fost şi rămâne cel mai consecvent susţinător al Republicii Moldova" atât pe plan intern, cât şi extern."Schimbul de opinii a fost unul constructiv şi sincer, iar propunerile făcute în cadrul acestuia confirmă dorinţa de a consolida parteneriatul strategic dintre ţările noastre. Pot afirma că am găsit înţelegere şi sprijin total pe toate subiectele abordate. Am informat pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă despre procesul reformelor interne şi acţiunile întreprinse în plan extern în contextul promovării agendei noastre europene. În acest sens, am manifestat gratitudine pentru mesajele echilibrate promovate de România atât în cadrul formatelor bilaterale, cât şi în cadrul instituţiilor de la Bruxelles despre situaţia internă din Republica Moldova şi mersul implementării reformelor. În mod special, am mulţumit pentru eforturile României în organizarea reuniunilor Grupului Prietenilor Moldovei, inclusiv ieri, 26 februarie, la Bruxelles", a mai precizat Pavel Filip.