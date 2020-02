Pedro Sanchez a dezvăluit data primei întâlniri cu liderul separatist catalan Quim Torra

Premierul spaniol Pedro Sanchez a propus miercuri să aibă la 24 februarie prima întâlnire din cadrul dialogului bilateral cu liderul separatist catalan Quim Torra, pentru a soluţiona 'criza politică' din regiunea Catalonia, transmite euractiv.com.

Anterior, Generalitat propusese ca întrevederea să aibă loc în martie, luna în care coaliţia de stânga formată din Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) şi Unidas Podemos intenţionează să prezinte un proiect de buget.Supravieţuirea coaliţiei guvernamentale de la Madrid depinde de aprobarea bugetului în parlament. Pe de altă parte, în toamna acestui an sunt prevăzute alegeri în Catalonia.La începutul acestei luni, guvernul spaniol a convenit să creeze un forum pentru un dialog cu regiunea Catalonia, un semnal neaşteptat de progres după o întrevedere a reprezentanţilor celor două părţi în mai mult de un an. Premierul Pedro Sanchez s-a întâlnit la 6 februarie cu liderul catalan Quim Torra pentru a discuta despre ambiţiile de independenţă ale regiunii.După discuţia iniţială, premierul Pedro Sanchez a declarat că cei doi au convenit să aibă întrevederi periodice, începând chiar din această lună.Criza din Catalonia este una dintre cele mai dificile probleme politice ale Spaniei, iar aceasta s-a şi înrăutăţit după ce referendumul pentru independenţă din octombrie 2017 a fost declarat ilegal. Precedentul guvern conservator al ţării a plasat regiunea catalană sub un control administrativ forţat, iar mulţi politicieni catalani de top din acea perioadă au fost trimişi la închisoare sau au plecat din ţară, în exil.