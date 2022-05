Pentagonul dă asigurări că politica americană privind Taiwanul nu s-a schimbat

Politica "o singură China" aplicată de Statele Unite cu privire la Taiwan nu s-a schimbat, a afirmat luni secretarul american al apărării Lloyd Austin la câteva ore după declaraţiile preşedintelui Joe Biden, care a promis că va apăra insula în cazul unei invazii a forţelor regimului de la Beijing, transmite AFP preluat de agerpres.



"Politica noastră nu s-a schimbat", a spus Lloyd Austin, chestionat de presă cu privire la declaraţiile preşedintelui american, aflat într-un turneu în Asia.



Joe Biden a răspuns afirmativ la o întrebare despre posibilitatea ca SUA să "apere militar Taiwanul", dacă Beijingul ar invada insula autonomă."Acesta este angajamentul pe care l-am luat", a adăugat preşedintele american."Am fost de acord cu politica unei Chine unice, am semnat-o (...) dar ideea că (Taiwan) poate fi luat cu forţa pur şi simplu nu este potrivită".



Întrebat câteva ore mai târziu în timpul unei conferinţe de presă la Pentagon despre semnificaţia declaraţiilor preşedintelui american, Lloyd Austin a asigurat că nu s-a schimbat nimic.



"Aşa cum a spus preşedintele, politica noastră privind o singură Chină nu s-a schimbat", a spus şeful Pentagonului."El a reiterat această politică şi angajamentul nostru pentru pace şi stabilitate în strâmtoarea Taiwan".



"De asemenea, a subliniat angajamentul nostru în temeiul legii privind relaţiile cu Taiwanul de a da Taiwanului mijloacele pentru a se apăra singur", a adăugat el."Aşa că repet, politica noastră nu s-a schimbat".



Taiwanul, care are o populaţie de 23 de milioane de locuitori, este considerat de China o provincie rebelă destinată să revină într-o zi sub controlul său, cu forţa dacă va fi nevoie.

SUA, care au stabilit relaţii diplomatice Beijingul în 1979, au menţinut relaţii şi cu Taipei şi rămân cel mai important sprijin militar al său.



O lege obligă SUA să ajute insula să se apere în cazul unui conflict, dar SUA au aplicat de zeci de ani politica aşa-numitei "ambiguităţi strategice", abţinându-se să precizeze clar ce circumstanţe le-ar determina să intervină militar pentru a apăra insula.