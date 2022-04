Persoanele cu dizabilități și Protecția Copilului, grav afectate de explozia prețurilor: consiliile județene cer fonduri urgente

UNCJR solicită urgentarea actualizării standardelor de cost aferente serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi protecţia copilului Consiliile judeţene din întreaga ţară aşteaptă sprijinul Guvernului pentru actualizarea standardelor de cost pentru persoanele cu dizabilităţi şi protecţia copilului. Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov şi al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), a transmis luni, 4 aprilie, o adresă în atenţia oficialilor guvernamentali Gabriela Firea - ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Marius Budăi - ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, şi Attila Cseke - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin care a solicitat, în numele UNCJR, realizarea actualizării standardelor de cost în domeniul serviciilor sociale asigurate prin intermediul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din fiecare judeţ, scrie Agerpres.

Actualizarea costurilor este o necesitate stringentă şi trebuie să aibă în vedere actualul context economic dificil din ţara noastră, marcat de majorările de preţuri la alimente, produse industriale şi în special la utilităţi.

"Practic, am revenit cu această solicitare, pe care iniţial am prezentat-o la întâlnirea din 17 decembrie 2021 avută cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, pe tema proiectului de buget pentru anul 2022. La acel moment am primit promisiunea că standardele de cost în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului vor fi actualizate până în luna mai 2022, însă acest lucru nu s-a întâmplat deocamdată. Mai mult decât atât, sumele care au revenit consiliilor judeţene prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 pentru activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului ajung doar până în luna iunie, după care este nevoie de o rectificare bugetară. Sperăm ca factorii de decizie guvernamentali să dea curs solicitării noastre, deoarece vrem să evităm posibilele blocaje în finanţarea acestui domeniu prioritar pentru consiliile judeţene, dar care are un impact financiar extrem de mare asupra bugetelor noastre. Nu ne dorim sub nicio formă ca beneficiarii serviciilor asigurate de Direcţiile Generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din întreaga ţară să aibă de suferit din cauza subfinanţării", a menţionat preşedintele UNCJR Adrian-Ioan Veştea.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), înfiinţată în 1993, este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ ce reuneşte toate consiliile judeţene din România ca autorităţi ale administraţiei publice locale. UNCJR are scopul de a promova dezvoltarea economico-socială durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ teritoriale.