Personalul medical de la SJU Focşani, Spitalul Militar şi Ambulanţă are cazarea asigurată de primărie

Primăria municipiului Focşani asigură cazarea pentru personalul medical de la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani şi de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vrancea, potrivit unui comunicat al instituţiei, potrivit Agerpres.

"Încă de la izbucnirea acestei crize, am atras atenţia asupra necesităţii unor măsuri prin care să asigurăm protecţie celor care luptă în linia întâi împotriva acestui virus. Solicitările noastre însă nu au avut ecou, dovadă că nici până în acest moment nu a fost asigurat necesarul de teste pentru personalul direct implicat în activitatea de combatere a răspândirii noului Coronavirus. (...) În aceste condiţii, am luat imediat măsura asigurării cazării cadrelor medicale din Spitalul Judeţean şi de la Ambulanţă. Totodată, am alocat fondurile necesare pentru achiziţionarea în regim de urgenţă a 1.500 de teste pentru personalul medical şi cadrele Ministerului de Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale", se arată într-un comunicat al Primăriei Focşani, semnat de primarul Cristi Misăilă.

Primarul l-a acuzat pe prefect că este mai preocupat să asigure "sejururi la preţuri de lux pentru persoanele venite din ţări aflate în zonele roşii de infestare cu COVID-19", dar nu s-a preocupat de testarea vrâncenilor.

"Principala preocupare a Prefectului Judeţului Vrancea a fost de a asigura pe banii vrâncenilor sejururi la preţuri de lux (aproape 100 Euro/cameră/noapte) pentru persoanele venite din ţări aflate în zonele roşii de infestare cu COVID-19. În plus, am putut vedea cu toţii cum se ocupă Prefectul de aplicarea măsurilor de restricţie impuse, de vreme ce în oraş se circulă pe străzi şi pe trotuare ca într-o zi normală. Cu toţii am putut vedea ce şi cât a reuşit Prefectul să facă pentru cei ce muncesc în continuu, dar şi pentru ceilalţi cetăţeni. Un total de 338 de teste efectuate la nivelul întregului judeţ reprezintă o bătaie de joc şi un atentat la sănătatea vrâncenilor. Toate acestea arată că Prefectul nu face decât să execute ordinele politice ale celor care s-au ascuns în vizuină, de unde au neobrăzarea să îi critice pe cei ce îşi fac meseria asumându-şi zi de zi riscuri enorme", a spus Misăilă.

De asemenea, acesta a acuzat guvernanţii PNL că au tăiat finanţările pentru lucrări aflate în derulare în municipiul Focşani şi că se folosesc de această pandemie "pentru răzbunările şi aranjamentele lor politice".

"Am văzut cu toţii cum brusc au dispărut guvernanţii PNL, care până mai ieri împânzeau străzile şi reţelele sociale cu poze pline de eşarfe galbene! Nici măcar ministrul focşănean, pe care-l ştie o ţară întreagă drept "deputatul Grindă", nu a avut vreo ieşire publică prin care să anunţe ce anume face pentru siguranţa celor care luptă zi şi noapte pentru sănătatea noastră. Domnul ministru s-a remarcat doar prin faptul că A TĂIAT finanţările pentru lucrările ÎN DERULARE din Municipiul Focşani. Fără niciun motiv, A SISTAT plăţile inclusiv la Blocul Onasis, care acum ar fi putut fi finalizat şi dat în folosinţă medicilor pe această perioadă. Din păcate, guvernanţii actuali se folosesc de această pandemie pentru răzbunările şi aranjamentele lor politice, neglijând total sănătatea şi protecţia românilor şi în primul rând a cadrelor medicale direct implicate! În loc să se gândească la sănătatea vrâncenilor, ei se ocupă cu atacuri de cea mai joasă speţă împotriva Preşedintelui Marian Oprişan şi a managerului Costel Mîndrilă, uitând că cele mai mari focare de infecţii sunt acum în ţară tocmai în judeţe şi spitale conduse de PNL", a subliniat primarul.

Cristi Misăilă a solicitat prefectului Gheorghiţă Berbece şi Guvernului României să ia măsuri pentru testarea populaţiei, afirmând că "numai aşa putem cunoaşte situaţia REALĂ cu care ne confruntăm".

În cadrul şedinţei extraordinare de joi a Consiliului Local Focşani s-a hotărârii asigurarea cazării pentru cadrele medicale, după ce aproximativ 320 de cadre medicale şi angajaţi ai SAJ Vrancea, dar şi ai Spitalului Militar Focşani au solicitat primăriei spaţii de cazare, pentru a-şi putea proteja familiile.

Tot în cursul zilei de ieri, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani, Constantin Mândrilă, a fost confirmat pozitiv la COVID-19. De asemenea, şapte cadre medicale de la SJU Focşani au fost confirmate pozitiv la COVID-19, iar Secţia de Nefrologie a unităţii medicale a fost închisă după ce personalul s-a infectat cu virusul SARS-COV-2.

De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a declanşat două anchete epidemiologice la SAJ Vrancea şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, după ce angajaţi din cadrul acestor instituţii au fost testaţi pozitiv la COVID-19.

Alte 31 de cadre medicale şi 13 angajaţi din personalul auxiliar de la Spitalul Militar Focşani sunt confirmate pozitiv la COVID-19.

În judeţ au fost raportate trei decese ca urmare a virusului SARS-COV-2, şi 95 de cazuri de infectare cu COVID-19.