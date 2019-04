Peste 40.000 de elevi împinşi să înveţe o meserie - S-au tăiat mii de locuri la liceu

Nu mai puţin de 1.200 de clase de a IX-a dispar din anul şcolar 2019-2020. Cifrele de şcolarizare au fost votate ieri în şedinta de Guvern. Vor exista astfel doar 134.600 de locuri pentru clasa a IX-a – învăţământ liceal de zi şi 60 de mii pentru şcoala profesională, în condiţiile în care în acest an sunt înscrişi în clasa a VIII-a 175.463 de elevi care acum se pregătesc să dea Evaluarea Naţională pentru admiterea la liceu potrivit Adevărul.ro

„Nu am tăiat numărul de locuri la liceu. Am făcut o analiză şi am văzut că cele 30 de mii de locuri existente până acum au rămas neocupate în ultimii trei ani în învăţământul liceal. Pentru ce să le ţinem? Nu este mai bine să avem atâtea locuri câţi elevi avem?”, a declarat ieri ministrul Educaţiei pentru „Adevărul”. Însă cifrele arată că dacă toţi absolvenţii de clasa a VIII-a ar vrea să meargă la liceu în toamnă, cel puţin 40.000 nu ar avea loc. Drept urmare aceştia ar trebui să se înscrie în învăţământul dual sau la şcoala profesională. „E ca şi cum i-ai lua cu arcanul pe copii şi i-ai trimite în şcolile profesionale, fără a le oferi întâi cadrul optim de învăţare”, e de părere profesorul Marian Staş care atrage atenţia că şcolile profesionale sunt necesare astăzi, dar nu are cine să predea în ele.

Totuşi, rămâne de văzut cum se va face repartizarea elevilor astfel încât să se ocupe şi locuri în şcolile profesionale, în condiţiile în care adolescenţii nu sunt entuziasmaţi la gândul de a învăţa o meserie. „Şi elevii cu note bune pot alege şcoala profesională, nu doar copiii slabi. Trebuie să lucrăm însă la mentalitatea elevilor şi mai ales a părinţilor vizavi de şcoala profesională, care este una greşită şi aduce un deserviciu Educaţiei”, a mai precizat Andronescu.

Politica faptului împlinit = politica „pumnului în gură”

Experţii consideră că „este incalificabil faptul că toată discuţia despre tăierea locurilor de la liceu a fost ţinută sub preş, nu a fost dezbătută ci trântită într-o hotărâre de guvern”. Marian Staş afirmă asta în condiţiile în care ministrul a declarat recent că va dubla locurile la şcoala profesională, dar cifrele din proiectul aprobat ieri arată doar o creştere de 5 mii de locuri pentru învăţământul profesional, de la 55.000 la 60.000.

Mai mult, experţii în Educaţie atrag atenţia asupra faptului că ministerul Educaţiei ar trebui să asigure şansa intrării la liceu fiecărui copil, fiind nevoit „să găsească o soluţie pentru ca elevii dacă doresc să intre la liceu să dea un examen sau diferenţe după primul an de profesională”, susţine profesorul Cătălin Osiceanu. „Nu poţi să condamni definitiv un copil la profesională”, a adaugat acesta.

Şi asta pentru că în acest moment şcolile profesionale nu sunt modernizate, fie că vorbim despre curricula neadaptată, utilaje vechi pe care copiii ar trebui să le folosească pentru a învăţa „meserie” sau despre deficitul de profesionişti care ar trebui să îi înveţe pe elevi o meserie.

Prim urmare, sistemul de învăţământ profesional trebuie să aibă în spate agenţi economici care să le asigure copiilor după terminarea liceului un loc de muncă cu contract, exact ca în învăţământul dual însă în prezent situaţia este gri, „model curricular nou nu este făcut, cariere didactice noi nu sunt făcute, ci doar ”soluţii” administrative”, este de părere Staş.

Psiholog: „Elevii au nevoie de orientare”

„Cred că este momentul ca elevii şi părinţii, dar şi noi ca societate, să nu mai stigmatizăm învăţământul profesional, ci să vedem avantajele sale: copiii învaţă o meserie de la A la Z şi pot continua cu studii post-liceale elevii ar trebui să se gândească că vor deveni experţi în domenii care sunt căutate şi în care nu mai există meseriaşi. În plus, se vor putea angaja direct după ce termină liceul şi vor putea dezvolta o carieră în direcţia aleasă. Nu e nicio ruşine să faci patru ani de croitorie, când după te poţi angaja, ceea nu e valabil pentru cei care termină un liceu teoretic”, consideră psihoterapeutul Iulia Florea.

La destigmatizarea şcolii profesionale ar contribui şi consilierea vocaţională a elevilor, dacă s-ar face. „Maniera cea mai potrivită ar fi ca la şcoală, să îi fie descoperite fiecărui elev abilităţile şi calităţile, iar acesta să aibă posibilitatea de a alege ce i se potriveşte. Prin asta îl orientezi şi profesional. Pentru că elevii se iau unii după alţii şi vor să meargă la un anumit liceu şi asta poate fi evitat”, adaugă psihologul Irina Turcu. La fel de important e ca profesorii să discute cu părinţii, conchide aceasta.

Sunt meserii cu deficit de specialişti cum ar fi cea de mecanic auto, electrician, zidar sau sudor cofetar, hairstyle-list, uşor de învăţat şi bănoase, aşadar elevii interesaţi ar avea de unde alege. Provocările ţin însă de modernizarea sistemului, care se lasă aşteptată.

Calendarul primelor examene – cele de limbă modernă

Inspectoratul Şcolar Bucureşti a publicat calendarul de înscriere şi admitere la liceu 2019, precum şi modele de fişe de înscriere la liceu. Toate pot fi găsite www.ismb.edu.ro . Elevii de clasa a VIII-a care susţin probe de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a trebuie să se înscrie în perioada 13 – 14 mai 2019, iar cei care dau examen de limbă străină-maternă pentru admitere se înscriu în perioada 8 – 9 mai 2019, direct la centrul unde se organizează proba. Probele de aptitudini şi de limbi vor avea loc în perioada 15 – 17 mai 2019, anunţă ISMB. În cazul elevilor care nu dau probe de aptitudini, fişele de înscriere la liceu se completează începând cu 3 iulie.

Examenele pentru bilingv si intensiv

Examenele de limbă maternă, pentru admiterea la liceele care cer această probă, se desfăşoară la Liceul Ady Endre pentru limba maghiară, la Colegiul German Goethe pentru germană şi la Liceul Dante Alighieri pentru italiană. Examenele de limbă modernă, pentru admiterea la clasele de liceu care cer această probă, se desfăşoară la Colegiile IL caragiale, George Coşbuc, Iulia Haşdeu, Spiru Haret, Elena Cuza, Sf Sava, Ion Creangă şi N. Iorga pentru limba engleza, la IL Caragiale pentru germană, la Scoala Centrală pentru franceză, la Liceul Miguel de Cervantes pentru spaniolă, şi la Ion Neculce şi Dante Alighieri pentru italiană. Examenul de limbă străină pentru admiterea la liceu 2019 este compus din 2 probe: scrisă, pentru care se acordă 70 de puncte şi orală, pentru care se acordă 30 de puncte.

Timpul de lucru pentru rezolvarea exerciţiilor scrise este de 60 de minute, iar nota minimă de admitere este 6. Rezultatele la proba de limbă modernă se afişează pe 20 mai 2019, ora 10:00. Pe 27-29 mai 2019, candidaţii trebuie să ridice anexele fişelor de înscriere de la centrele unde au susţinut examenul de limbă modernă, iar pe 4 iunie 2019 trebuie să le depună la şcoala gimnazială absolvită.

Calendar Evaluarea Naţională

3 – 7 iunie 2019 Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a la examenul de Evaluare Naţională 2019

7 iunie 2019 Elevii de clasa a VIII-a termină şcoala

18 iunie 2019 Limba şi literatura română – examen scris

20 iunie 2019 Matematică – examen scris

21 iunie 2019 Limba şi literatura maternă – examen scris

25 iunie 2019 Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestaţiilor (între orele14:00 – 20:00)

29 iunie Afişarea rezultatelor finale

3 – 7 iulie 2019 Elevii de clasele a VIII-a completează opţiunile în fişele de înscriere la liceu (aleg liceele şi specializările la care vor să studieze)

12 iulie 2019 Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor de clasa a VIII-a

15 – 18 iulie 2019 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Calendarul admiterii în învăţământul profesional şi dual

24-26 iunie 2019 Înscrierile

27-28 iunie 2019 Se va derula proba de preselecţie în fiecare unitate de învăţământ care organizează preselecţie

28 iunie 2019 Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie

28 iunie – 1 iulie 2019 Înscrierea candidaţilor respinşi la preselecţie la

unităţile de învăţământ care nu au organizat sesiune de preselecţie

1 iulie 2019 - Afişarea informaţiilor privind organizarea probei suplimentare de

admitere de către unităţile de învăţământ.

2-3 iulie 2019 – Desfăşurarea probei suplimentare de admitere

4 iulie 2019 - Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de admitere

8 - 12 iulie 2019 – Depunerea dosarelor de înscriere, la unităţile de

învăţământ la care candidaţii au fost declaraţi admişi.