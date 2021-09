Peste 5.000 de participanţi din 72 de ţări au descoperit noile inovaţii în business şi tehnologie la cea de-a opta ediţie a evenimentului Techsylvania

Peste 5.000 de participanţi din 72 de ţări au descoperit noile inovaţii în business şi tehnologie în cadrul celei de-a opta ediţii a conferinţei internaţionale Techsylvania, care s-a desfăşurat în perioada 22 - 23 septembrie a.c..

Potrivit organizatorilor, Techsylvania a adus în faţa audienţei 73 de profesionişti recunoscuţi la nivel mondial, de pe 6 continente, care au împărtăşit din experienţa acumulată de-a lungul timpului.

Deschiderea conferinţei i-a aparţinut lui Jon Oringer, co-fondator al Shutterstock şi Pareto Holdings care a vorbit despre cele trei elemente-cheie de care are nevoie orice startup: fondator, idee şi timing (sincronizare) atingând tangenţial şi momentul 2003, când a demarat Shutterstock cu 10.000 dolari ca şi un proiect secundar, acesta reuşind după mai mulţi ani să îl aducă pe lista miliardarilor Forbes, cu o avere de 1,8 miliarde dolari.

Alina Vandenberghe, antreprenor de origine română, co-fondator şi CXO al Chili Piper, a vorbit despre paşii făcuţi de când lucra alături de Steve Jobs, până în momentul în care a atras finanţări în valoare de 54 de milioane de dolari pentru compania ei, inclusiv din partea Gradient Ventures, fondul Google pentru inteligenţă artificială.

Unul dintre cei mai aşteptaţi speakeri, Kathryn Lueders, administratorul Direcţiei Misiune Explorare şi Operaţiuni Umane a NASA şi prima femeie care a condus fluxul spaţial, a oferit pe lângă informaţii cu privire la capabilităţile necesare susţinerii vieţii pe Marte şi o perspectivă proprie asupra modului în care ea înţelege un loc de joacă: "un loc de joacă este un loc în care, dacă ai echipamentul potrivit, îţi depăşeşti limitele, îţi creezi un spaţiu în care poţi explora, în care te poţi juca, în care poţi creşte şi în care te poţi şi distra pe parcurs".

Sacha Dragic, fondatorul şi preşedintele executiv al Superbet, a fost prezent pe Main Stage în cea de-a doua zi şi si ne-a arătat cum compania pe care o conduce a devenit al doilea Unicorn românesc după UiPath. Superbet este şi singura companie din ţară care a primit o finanţare de 175 milioane de euro de la celebra firma de investiţii Blackstone.

Sumbry, directorul de inginerie al Airbnb, care a petrecut peste un deceniu în funcţii de conducere în bănci celebre ca Goldman Sachs, Lehman Brother sau Nomura & Standard Chartered, s-a focusat pe experienţele pe care le-a dobândit de-a lungul timpului şi a concluzionat "cel mai bun mod de a învaţă de la alţii, este atunci când lucrurile nu merg bine, numai atunci vei putea obţine toate informaţiile".

Potrivit organizatorilor, cel mai aşteptat moment al evenimentului a venit odată cu intrarea pe scenă a pionierului în dezvoltarea gândirii computaţionale, omul care pus bazele dezvoltării asistenţilor personali ca Siri sau Alexa, Stephen Wolfram, fondatorul Wolfram Research şi creatorul Mathematica. Cu ultima lui creaţie "Limbajul Wolfram" încearcă să găsească o modalitate de a reprezenta tot ce se întâmplă în lume, în limbaj de programare.

În cadrul Startup Alley, 15 startup-uri din peste 70 de aplicanţi au fost selectate pentru a-şi propulsa ideile aflate în stadiu incipient în faţa partenerilor de business şi a trusturilor media, iar cele mai promiţătoare au avut şansa să susţină o prezentare de 5 minute în cadrul standului Google for Startups.

De asemenea, întreaga săptămână, partenerii Techyslvania au organizat peste 20 de evenimente-satelit atât fizice cât şi online, ca o celebrare a inovaţiei tehnologice, creând o bună oportunitate de networking prin experienţe unice, informează Agerpres.ro.

"A doua ediţie virtuală a conferinţei a fost o oportunitate prin care am reuşit să aducem din nou lideri globali pe scenele Techsylvania. Unul dintre obiectivele noastre a fost să conectăm Europa de Est cu restul lumii, iar contextul actual ne-a ajutat să creăm mai uşor o punte de legătură între companiilocale si startup-uri şi investitori de renume, iar aşa am facilitat dezvoltarea unor noi oportunităţi de afaceri. Orice provocare vine cu o oportunitate, iar noi am profitat de fiecare aspect", a spus Vlad Ciurcă, co-fondator Techsylvania.

Techsylvania este cea mai mare platformă de creştere prin tehnologie din România şi unul dintre cele mai semnificative evenimente de tehnologie din Europa de Est.

Evenimentul, creat în anul 2014 de către Oana Petruş şi Vlad Ciurcă, a adunat la ediţia de anul trecut peste 4.000 de participanţi din 65 de ţări.