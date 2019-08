Philippe Coutinho, după transferul la Bayern Munchen: 'Am vrut să vin aici din prima secundă'

Philippe Coutinho (27 de ani) va sta departe de Barcelona timp de un an. În cele din urmă, atacantul brazilian și-a găsit o altă formație pentru care să evolueaze. Jucătorul a plecat de pe Camp Nou, sub formă de împrumut, la gruparea Bayern Munchen, anunță MEDIAFAX.

"La Barca lucrurile nu au funcționat așa cum am fi vrut toți, dar asta e deja trecut. Acum sunt aici și sunt dispus să rămân mulți ani. Am adunat experiență, am câștigat trofee și am învățat foarte mult, dar acum sunt concentrat pe Bayern.", a spus Coutinho, la prezentarea oficială la Bayern, care a mai adăugat că vrea să cucerească toate trofeele puse în joc în tricoul celor de la Munchen.

"Nu am avut niciun dubiu când m-au sunat cei de la Bayern, însă când am văzut proiectul am vrut să vin aici din prima secundă.

Eu mă simt cel mai bine să joc pe poziția unui număr 10, dar o să joc unde va spune antrenorul", a mai precizat Coutinho, care și-a îndeplinit primul vis. Sud-americanul va purta acelaşi număr din perioada petrecută la Liverpool, zece.

La Barcelona, Coutinho a evoluat în 76 de partide, a marcat 21 de goluri şi a oferit 11 pase decisive. Pentru Liverpool, brazilianul a jucat în 201 meciuri, a înscris de 54 de ori şi a reuşit 45 de assist-uri.

Cu echipa din Anglia nu a obţinut însă niciun trofeu, în timp ce pe Camp Nou şi-a adăugat în palmares cinci trofee: două titluri, o Cupă şi două Supercupe ale Spaniei. Inter Milano, Vasco da Gama şi Espanyol sunt cluburile pe la care a mai trecut mijlocaşul breazilian.