Pianine pentru şcolile din mediul rural, donate de Comunitatea Bulgarilor din Germania

Copiii din mai multe localităţi rurale bihorene se bucură că au primit câte o pianină în şcoala lor printr-o acţiune de binefacere concertată în care participă Comunitatea Bulgarilor din Germania, omul de afaceri Cosmin Bursaşiu prin Asociaţia "Oradea Civică" şi Flavius Bunoiu, preşedintele asociaţiei "Cultura în Mişcare", potrivit Agerpres.

Potrivit lui Flavius Bunoiu, anul trecut au ajuns în judeţ şase pianine în şcolile din Tămăşeu, Sârbi, Lăzăreni, Hotar, Lugaşul de Jos, iar o alta la Asociaţia SOS Autism în Oradea, unde profesorul Ciprian Frunză ajută copiii să se adapteze şi să se dezvolte într-un proiect de terapie prin muzică.

"Povestea cu pianinele a început anul trecut când am văzut un anunţ al lui Cosmin Bursaşiu privind nişte pianine pe care le-ar fi primit din Germania, de la Comunitatea Bulgarilor din oraşul Karlsruhe. Un domn pe nume Erwin Miki Bausche, reprezentant al comunităţii, se ocupă de acest lucru. Eu am cerut iniţial una dintre pianine pentru şcoala din Tămăşeu, acolo unde avem sediul Asociaţiei Cultură în Mişcare, iar apoi, vorbind mai multe cu Cosmin, am hotărât să îi ajut să le răspândească în judeţul Bihor. La început era vorba de două-trei pianine, ulterior am împărţit deja şase, iar acum mai avem disponibile alte zece, din care, după recondiţionare în Oradea, cel puţin şapte vor ajunge în alte şcoli", a declarat luni, pentru AGERPRES, Flavius Bunoiu.

Pianinele provin din donaţiile unor persoane fizice din Germania, într-un program al Comunităţii Bulgarilor, fiind recondiţionate şi acordate pe cheltuiala asociaţiei Oradea Civică 2017, prin implicarea liderului său, Cosmin Bursaşiu. Cu sprijinul lui Flavius Bunoiu sunt cautătate şcoli din mediul rural unde să fie şi profesori de muzică - şi chiar de pian, fiind apoi transportate la destinaţie.

"Asta este marea provocare: nu le dăm doar aşa, oricui le cere. Noi vrem să fie folosite de profesori de muzică, şi dacă se poate, şi specializat pe pian. Adică să le folosească la maxim", a subliniat preşedintele asociaţiei "Cultura în Mişcare" .

Mai mult, pentru a stimula creativitatea copiilor şi implicarea şcolilor, asociaţia Cultura în Mişcare va organiza anual, după ce va dota mai multe şcoli cu pianine, un spectacol în care să evolueze copiii care au învăţat să cânte la pian datorită acestui proiect.

"După ce vom dona mai multe, vreo 20 - 30, dorim să organizăm în fiecare an, la Oradea, un spectacol pentru acei copii care au învăţat să cânte la pian. Un spectacol-competiţie, ca să aibă copiii şi reprezentarea exactă a efortului pe care îl fac. Noi ţinem legătura permanent cu ei, cu şcolile, le mai şi reparăm sau le acordăm pianinele între timp, dacă e cazul. Ideea este să funcţioneze şi să vedem rezultate", a conchis Flavius Bunoiu.