Planul Uniunii Europene pentru a stopa importurile de gaz rusesc: se discută inclusiv despre embargo

Liderii din Uniunea Europeană discută mai multe variante prin care vor să stopeze importurile de gaz din Rusia, obiectivul fiind ca banii europeni să nu mai ajungă la Moscova și astfel să finanțeze războiul din Ucraina.

Primul scenariu discutat este impunerea unui embargo asupra gazului rusesc. Varianta nu este agreată de mai multe țări din Europa, în principal de Germania, care are un grad mare de dependență față de gazul rusesc.

A doua variantă este impunerea unui plafon de preț. Prin această strategie, liderii europeni speră ca Rusia să nu mai fie dispusă să vândă.

A treia variantă ar fi un mecanism de plată prin reținerea veniturilor pe care Rusia le-a înregistrat de la începutul invaziei în Ucraina.

