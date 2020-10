PNL a obţinut 15 mandate de consilieri judeţeni în Constanţa

Partidul Naţional Liberal a obţinut 15 mandate de consilieri judeţeni în Constanţa, din cele 36, şi poate forma majoritate cu Alianţa USR-PLUS, care are cinci mandate, sau cu Partidul Mişcarea Populară, care a obţinut trei mandate. Deputatul Stelian Ion a anunţat că a propus o colaborare cu PNL în Consiliul Judeţean pentru formarea unei majorităţi, dar deocamdată nu a primit niciun răspuns din partea liberalilor, potrivit news.ro.

PNL a câştigat alegerile din Constanţa pentru Consiliul Judeţean, obţinând 36,11% din voturi, pe locul următor s-a clasat PSD cu 23,01% din voturi şi Alianţa USR-PLUS cu 12,95%. Astfel, din cele 36 de mandate de consilieri judeţeni, PNL va avea 15, PSD-10, USR-PLUS - 5, PMP şi Pro România, câte 3.

Deputatul Stelian Ion a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a propus PNL Constanţa să realizeze o împreună o majoritate şi la Consiliul Judeţean, după ce acest lucru se va întâmpla la Consiliul Local Municipal Constanţa, fără a primi vreun răspuns în acest sens.

"Putem face şi la Consiliul Judeţean o majoritate împreună cu PNL. Este de dorit o astfel de apropiere. Nu am discutat chestiuni legate de funcţii, nu am pus condiţii pentru astfel de colaborare. Avem aşteptarea unui răspuns, nu am primit deocamdată un răspuns. Vedem ce ne vor răspunde cei din PNL pentru că pentru noi şi judeţul e foarte important”, a transmis deputatul Stelian Ion.

Alegerile pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa au fost câştigate de candidatul PNL, Mihai Lupu, cu 37,41 %, fiind urmat de candidatul PSD, Felix Stroe, care a obţinut un scor de 25,26 %.

Consiliul Judeţean Constanţa a fost condus în ultimii patru ani de social-democratul Marius Horia Ţuţuianu.