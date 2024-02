PNL începe în forță campania împotriva lui Nicușor Dan: 'Noi l-am făcut primar, e momentul să spunem stop'

Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, l-a criticat în termeni duri, joi seară, pe primarul Capitalei, Nicuşor Dan, la evenimentul organizat de filială pentru evaluarea mandatului edilului, el afirmând că în urma unei cercetări de opinie realizate printre zeci de mii de locuitori ai Capitalei reiese că peste 70% dintre aceştia cred că Dan „nu merită un mandat în plus”. Burduja a criticat şi mandatul Gabrielei Firea, despre care a spus că a fost marcat de ”risipă şi cumetrii şi incompetenţă”.

„Suntem într-un moment important pentru PNL şi pentru tot Bucureştiul şi facem în seara asta ceea ce trebuie să facem. Suntem, în primul rând, o echipă unită. Suntem aici pentru a ne asuma, pentru că politica înseamnă, poate, în primul rând, asumare. (...) Suntem într-o seară în care, împreună, trebuie să luăm o decizie. Nu e o decizie uşoară, dar, repet, trebuie să facem ceea ce trebuie. Am împlinit astăzi un an de zile de când PNL i-a adresat primarului general în funcţie, domnul Nicuşor Dan, 10 solicitări, un decalog şi îl cunoaşteţi, nu au fost lucruri foarte complicate, lucrurile de care bucureştenii au nevoie. Şi i-am întrebat chiar pe bucureşteni, am făcut acest exerciţiu democratic pe care cred că trebuie să-l facă şi e sănătos să-l facă orice partid, orice organizaţie politică: Ce părere aveţi, dragi bucureşteni, merită Nicuşor un al doilea mandat, merită susţinerea PNL? Haideţi să vedem ce au spus bucureştenii! 72,63% au spus că domnul Nicuşor Dan nu merită un mandat în plus. Sunt 26.000 de bucureşteni care ne-au răspuns întrebării şi cărora le mulţumesc, pentru că au pus o oglindă în faţa lui Nicuşor şi sper să o vadă şi să o înţeleagă şi să nu o ia personal”, a afirmat Sebastian Burduja, joi seară, la evenimentul organizat de PNL Bucureşti sub sloganul „A treia cale. Calea câştigătoare. Pentru Bucureştiul viitorului”, potrivit news.ro.

El a precizat că PNL a analizat activitatea actualului primar, concluzionând că „niciunul dintre cele 10 obiective nu a fost îndeplinit, este eşec pe toată linia, proiectul Nicuşor a eşuat, din păcate”.

Critici și pentru Firea

Burduja a criticat şi mandatul Gabrielei Firea, despre care a spus că a fost marcat de „risipă şi cumetrii şi incompetenţă”.

Burduja a spus că Bucureştiul de azi „e consecinţa foarte multor ani de stat degeaba”.

„Suntem un oraş care stă şi noi toţi ne-am obişnuit să stăm: să stăm în trafic, să stăm pe loc, de băltim. (...) Trebuie să-ţi asumi în politică inclusiv erorile şi asta avem de făcut în această seară împreună şi să definim un nou drum. Mai defineşte ceva echipa liberală din Bucureşti şi acest proiect, Bucureştiul viitorului. Pentru că după patru ani de risipă şi cumetrii şi incompetenţă, după încă patru ani de incompetenţă şi nepăsare, ai nevoie de a treia cale, asta cer bucureştenii. Am făcut un sondaj pe Bucureşti: de departe, peste 70% dintre bucureşteni au spus: vrem altceva, ajunge, avem mult prea multă valoare în acest oraş! (...) Nu am avut oameni potriviţi la locul potrivit, acesta este blestemul ultimilor ani şi e timpul să schimbăm asta!”, a susţinut liderul PNL Bucureşti.

El a precizat că decizia de a-l susţine pe actualul edil al Capitalei în anul 2020 „a fost una corectă”, pentru că „administraţia Firea trebuia oprită”. El a catalogat drept „un sacrificiu” decizia PNL de a-l susţine pe Nicuşor Dan.

„Eu te-am făcut, eu te omor”

„Am mers pe mâna lui Nicuşor şi l-am făcut primar general, noi toţi şi cu toţi bucureştenii şi societatea civilă a pierdut un activist bun, iar Bucureştiul a câştigat un primar slab. Asta este realitatea!”, a spus Burduja.

„E momentul să spunem stop şi să venim cu soluţii. De aceea, dincolo de seara aceasta, când trebuie să luăm această decizie dificilă, de acum înainte vom vorbi despre soluţii şi despre calea liberală. Abia aştept să cucerim Capitala împreună cu dumneavoastră”, a încheiat Sebastian Burduja.

Evenimentul organizat pentru evaluarea făcută de liberali privind mandatul lui Nicuşor Dan se intitulează „A treia cale. Calea câştigătoare pentru Bucureştiul Viitorului".

Potrivit PNL Bucureşti, „agenda include discuţii despre necesitatea unei abordări liberale pentru dezvoltarea Bucureştiului, prezentarea stadiului actual al administraţiei locale, rezultatele campaniei „Ce-ai făcut, Nicuşor?”, şi direcţia PNL Bucureşti pentru anul 2024”.