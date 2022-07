PNL, despre taxarea PFA-urilor şi a microîntreprinderilor: 'Nu ne-am dorit, dar am făcut şi compromisuri'

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat joi, în emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre măsurile decise în coaliţie cu privire la modificarea Codului Fiscal, că liberalii au reuşit în urma negocierilor să limiteze această creştere a taxării dividendelor la 8 la sută, pentru că propunerea a fost una maximală. Despre taxarea PFA-urilor şi a microîntreprinderilor, Stroe a afirmat că PNL nu şi-a dorit acest lucru dar a făcut şi compromisuri, aşa cum şi PSD a lăsat de la el, informează News.ro.

Ionuţ Stroe a declarat despre taxarea pe dividende, la 8%, că ”ar fi putut să fie mult mai mare”.

”Noi am limitat această creştere a taxării dividendelor la 8 la sută, au existat variante maximale de taxare dar în dialogul din coaliţie am stabilit să fie 8%. Ne-am bătut pentru cota unică de impozitare, pentru a bloca supraimpozitarea companiilor şi a veniturilor, lucruri la care am ţinut foarte mult”, a spus reprezentantul PNL, despre ultima variantă a măsurilor stabilite în coaliţie privind modificarea Codului Fiscal.

Stroe s-a referit şi la eliminarea exceptiilor, privind taxarea PFA-urilor şi microîntreprinderilor, arătând că ”se revine şi foarte multe din aceste excepţii se elimină urmând ca taxarea să fie una normală”.

”Noi, liberalii nu ne-am dorit, dar am făcut şi compromisuri, cum se face în orice construcţie politică, există un dialog, am cedat de la noi, PSD-ul a lăsat şi el. Nu noi am avansat suprataxări (..) Suntem partide cu viziuni diferite cel mai important este calea de mijloc”, a spus el.

Despre supraimpozitarea pensilor speciale, propusă de PSD şi la care s-a renunţat, Ionuţ Stroe a afirmat că ”pensiile speciale trebuie modificate printr-o reformă reală”.

”Dacă e să speculăm politic, putem să spunem în orice moment că avem fie un demrs legislativ, fie o supraimpozitare, fie un artificiu care, mai devreme sau mai târziu nu va sta în picioare, fie că avem o decizie ne constituţionalitate de la CCR, fie că avem o lege defectă. Singura soluţie reală ca să putem să eliminăm aceste pensii speciale este reforma angajată de statul român, prin PNRR, unde pe principiul contributivităţii putem reaşeza întreg sistemul de pensionare din România pe nişte principii clar definite”, a spus el.

Liberalul a menţionat că această reformă trebuie să se facă, pentru că e una din condiţii pentru a avea un buget sustenabil, funcţional, pentru a putea plăti pensiile.

”Anul acesta este anul limită în care trebuie să promovăm acest proiect legislativ de reformare a pensiilor în care vom include şi aceste pensii speciale. Dacă venim cu supraimpozitări şi tot felul de idei, s-ar putea să revenim în acelaşi punct. Gesturi sau Intenţii nobile au existat, nu puţine, din păcate, până în momentul de faţă nu s-a reuşit”, a mai spus Stroe.

Context

Coaliţia de guvernare a finalizat, miercuri seara, lista măsurilor de modificare la Codul Fiscal, care ar urma să fie aprobate într-o şedinţă de guvern, săptămâna viitoare. Liderii coaliţiei nu au ajuns la un acord pe introducerea impozitului progresiv, în schimb acciza la ţigări creşte de la 1 august anul acesta, iar la alcool, de la 1 ianuarie 2023.

S-au mai decis şi creşteri de TVA la restaurante, locuinţe şi băuturile cu zahăr, dar şi deduceri fiscale pentru veniturile până în 4.500 de lei şi familiile cu mulţi copii. Surse politice au precizat că suplimentar faţă de deducerile existente, sunt luate în calcul două noi deduceri: pentru tinerii de până la 26 de ani se va da o scutire de 15% din impozit, iar pentru persoanele care au copii, deduceri de 100 de lei pentru fiecare copil, fiind solicitate studii de impact. Aici nu este foarte clar dacă vorbim de reducerea de 100 de lei din impozit sau de 100 de lei din baza de impozitare.