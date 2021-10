PNL-UDMR susțin retragerea dreptului de a profesa pentru 6 luni în cazul medicilor care critică vaccinul

Guvernul propus de PNL şi UDMR sub conducerea lui Nicolae Ciucă susţine, în programul de guvernare depus sâmbătă la Parlament, retragerea dreptului de liberă practică, pentru jumătate de an, acelor medici care exprimă în spaţiul public idei anti-vaccinare.

Programul de guvernare propus de PNL şi UDMR prevede, la subcapitolul „Gestionarea urgenţei pandemice”, mai multe măsuri, unele aflate deja în implementare. Printre măsurile propuse se regăseşte accelerarea campaniei de comunicare, „cu comunicatori credibili din lumea medicală şi alţi comunicatori credibili care să aibă expunere mare atât în mediul rural, cât şi urban”.

La acest subcapitol, în programul de guvernare se arată: „Susţinem retragerea dreptului de liberă practică pentru 6 luni a medicilor care se exprimă în spaţiul public împotriva vaccinării”.

Alte măsuri propuse vizează oprirea lanţului de transmisie a virusului şi încetinirea transmiterii intra-comunitare, implicarea oricărui medic cu drept de liberă practică într-un program de tratament naţional la domiciliu pentru formele uşoare şi medii sau folosirea pe scară largă a certificatului digital Covid.

Programul de guvernare mai prevede „refacerea unor spitale non-Covid 19 la nivel naţional cu referire la unele spitale universitare, unele institute de oncologie, de boli cardiovasculare, de pediatrie, de dializă, dar şi creşterea capacităţii de răspuns a României la SARS CoV-2 prin susţinerea producţiei locale de medicamente necesare în acest context (antivirale, anticoagulante, medicamente inovative”.

Programul de guvernare poate fi consultat aici.